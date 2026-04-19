श्रममन्त्रीसँग यूएईका राजदूतको भेट, १११ नेपाली कैदीबन्दीलाई आफमाफी दिएको जानकारी

१७ असार, काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवसँग नेपालका लागि यूएईका राजदूत अब्दुल्ला सइद मुबारक जरवान अल शाम्सीले बुधबार शिष्टाचार भेट गरेका छन् ।
सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा बुधबार भएको भेटमा मन्त्री यादवले नेपाल र यूएईबीच भएका द्विपक्षीय श्रम सम्झौताका विषयहरूलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन आग्रह गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
सो अवसरमा यूएई राजदूत शाम्सीले ईद उल अजहाको अवसरमा १११ जना नेपाली कैदीबन्दीलाई आममाफी दिएको जानकारी दिए ।
सो विषयमा मन्त्री यादवले यूएई सरकारप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरेका थिए ।
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