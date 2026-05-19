भरुवा बन्दुक देखाएर धाकधम्की दिएको आरोपमा दुई युवा पक्राउ

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- खोटाङमा ७३ वर्षीया वृद्धालाई भरुवा बन्दुक देखाएर धाकधम्की दिएको आरोपमा प्रहरीले सन्तोष राई र सन्देश राईलाई पक्राउ गरेको छ ।
- लेनदेनको विषयमा असार १५ गते भएको उक्त घटनाको जाहेरीपछि प्रहरीले भरुवा बन्दुकसहित दुई दाजुभाइलाई पक्राउ गरेको हो ।
- जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी उनीहरूमाथि हातहतियार तथा खरखजनासम्बन्धी कसूरमा थप अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरी निरीक्षक निराजन बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।
१७ असार, खोटाङ । ७३ वर्षीया वृद्धालाई भरुवा बन्दुक देखाएर धाकधम्की दिएको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङले दुई युवालाई पक्राउ गरेको छ ।
लेनदेनको विषयमा जन्तेढुंगा गाउँपालिका–५ चिसापानी छेतुवा खानीडाँडाकी वृद्धा दिलमायाँ बुढाथोकीलाई घरैमा गएर भरुवा बन्दुक देखाएर धाकधम्की दिने सोही ठाउँका सन्तोष राई र सन्देश राईलाई पक्राउ गरेको हो ।
असार १५ गते धाकधम्की दिएको जाहेरीको आधारमा राईद्वयलाई भरुवा बन्दुक सहित पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङका सूचना अधिकारी प्रहरी निरिक्षक निराजन बस्नेतले बताए । सन्तोष र सन्देश एकाघरका दाजुभाई हुन् ।
राईद्वयलाई जिल्ला अदालतबाट हातहतियार तथा खरखजना सम्वन्धी कसूरमा हिरासतमा राख्ने म्याद अनमति लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।
राईद्वयलाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गर्दा घरभन्दा करिब ४० मिटर पर दाउराको थुप्रोमा लुकाइएको अवस्थामा एक थान भरुवा बन्दुक, खैरो व्यागभित्र डब्बामा फलामको १४५ थान टुक्रा, गोलो आकारको चार थान फलाम र सेतो रंगको फलामको १४ वटा टुक्रा बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
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