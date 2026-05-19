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एम्बुलेन्सबाट निकालेर घाइते मारेको अभियोगमा एमाले पूर्वसांसद कोइरीलाई ५ वर्ष कैद

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १८ गते ६:२२
फाइल तस्वीर

१८ असार, काठमाडौं । उच्च अदालत जनकपुरले मधेश आन्दोलनका बेला घाइते सशस्त्र प्रहरी थमन विकलाई सांघातिक आक्रमण गरी हत्या गरेको घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा एमालेका पूर्वसांसद लक्ष्मी कोइरी महतोलाई ५ वर्ष कैद सजाय तोकेको छ ।

कामू मुख्यन्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले केही आरोपितहरुलाई सफाई दिने भनी जिल्ला अदालतले गरेको फैसला उल्ट्याउँदै कोइरीको हकमा पाँच वर्ष कैद सजाय हुने फैसला गरेको हो ।

जिल्ला अदालत महोत्तरीले मंसीर, २०८० मा कोइरी सांसद पदमा बहाल रहेका बेला उनी लगायतलाई आरोपबाट सफाई दिएको थियो ।

घटना के हो ?

मधेश आन्दोलनका बेला २५ भदौ २०७२ महोत्तरीमा आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच झडप भएको थियो, त्यसक्रममा सशस्त्र प्रहरी बलका असई थमन विकलगायत सख्त घाइते भएका थिए । उनीहरुलाई उपचारका लागि एम्बुलेन्समा राखेर जिल्ला अस्पताल जलेश्वर लगिएको थियो । त्यहाँ उपचार हुन नसकेपछि थप उपचारका लागि जनकपुर पठाइयो ।

उनीहरु जलेश्वरबाट जनकपुर जाँदै थिए । महोत्तरीको सनोखडामा अप्ठेरो कच्ची बाटोमा एम्बुलेन्स अघी बढ्न सकेन । एम्बुलेन्सलाई मोटरसाइकलमा आएका आन्दोलनकारीहरुले पछ्याइरहेका थिए । एम्बुलेन्स रोकिएपछि उनीहरु त्यहाँबाट निस्केर खेतमा लुक्न गएका थिए । त्यसपछि आन्दोलनकारीहरुले लुकेको ठाँउबाट निकालेर घाइतेहरुलाई सांघातिक आक्रमण गरेका थिए ।

हत्याको आरोपमा पक्राउ परेकाहरुले आक्रमणमा संलग्नहरु रहेको भनी लक्ष्मी महतो लगायतको नाम समेत लिएका थिए । मुद्दा चलेपछि महतो फरार भए, फरार अवस्थामा नै उनी एमालेमा प्रवेश गरे र महोत्तरी–१ बाट २०७९ सालमा सांसद निर्वाचित भए ।

लक्ष्मी महतो कोइरी फरार अवस्थामा नै पटकपटक प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित भएका थिए । उनले राज्यबाट नै संरक्षण पाएकोमा चौतर्फी प्रश्न उठिरहेको थियो । उनी सांसद पदमा रहेकी बेला  २८ मंसीर, २०८० मा जिल्ला अदालतले उनीलगायत केहीलाई सफाइ दिएको थियो, त्यसपछि उनी प्रतिनिधिसभामा सहज रुपमा उपस्थित हुन थालेका थिए ।

प्रत्यक्षदर्शीलगायत केहीले घटनामा महतोको पनि संलग्नता रहेको बताएका थिए । तर महतोका  साक्षीहरुले त्यो दिन उनी विरामी भएर घरमै रहेको भनी अदालतमा बकपत्र गरेका थिए ।

जिल्ला अदालतले घटनास्थलमा रहेका अरु आरोपितहरुको बयानको साटो साक्षीहरुको बयानलाई आधार मानेर सफाई दिएको थियो । उच्च अदालत जनकपुरले त्यसलाई उल्ट्याएर उनलाई पनि ५ वर्ष कैद हुने फैसला गरेको हो ।

उच्च अदालत जनकपुरले थमन विकको हत्याको घटनामा प्रदीप साह माझी, सञ्जय कुमार साह, मोहन ठाकुरलाई जन्मकैद हुने जिल्ला अदालतको फैसला नै सदर गरेको छ ।

जन्मकैदको फैसला भएका आरोपितमध्ये अभिराम शर्मा, धमेन्द्र राय, रामशंकर मिश्र, सुरेश पाण्डेको फैसला संशोधन भएर ५/५ वर्षका दरले कैद सजाय भएको छ ।

उच्च अदालतले आरोपितहरुमध्ये लक्ष्मी महतो र पवन कापरलाई सफाई दिने जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याएर पाँच वर्षका दरले कैद सजाय गरेको हो ।

एमालेले कोइरीलाई गत फागुनको निर्वाचनमा पनि महोत्तरी–१ मा उनलाई उम्मेदवार बनाएको थियो, तर उनी पराजित भएर तेस्रो स्थानमा पुगेका थिए ।

लक्ष्मी महतो कोइरी
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