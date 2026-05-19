एक्सले ल्यायो ‘लाइभस्ट्रिमिङ कमान्ड सेन्टर’, लाइभ बढाउन लाखौं डलरको पुरस्कार घोषणा

काठमाडौं । एक्स कम्पनीले आफ्नो ‘क्रिएटर स्टुडियो’ प्लेटफर्मभित्र अपडेट गरिएको लाइभस्ट्रिमिङ कमान्ड सेन्टर सार्वजनिक गरेको छ। यस नयाँ व्यवस्थाले क्रिएटरहरूलाई एपभित्र आफ्ना लाइभ ब्रोडकास्टहरू तालिकाबद्ध गर्न र सञ्चालन गर्न अझ सजिलो बनाउनेछ।
यो अपडेट गरिएको लाइभ कम्पोजरले क्रिएटरहरूका लागि लाइभस्ट्रिम सुरु गर्ने प्रक्रियालाई अझ सरल र व्यवस्थित बनाउनेछ। यस अन्तर्गत डेस्कटप कम्प्युटरहरूमा लाइभ सेटअप गर्न सजिलो हुनेछ, जसमा च्याट नियन्त्रण गर्ने विकल्पहरू र थम्बनेल अपलोड गर्ने जस्ता सुविधाहरू समावेश छन्।
भिडियो लाइभ भइसकेपछि यस ड्यासबोर्डले क्रिएटरहरूलाई दर्शकको संख्या, कमेन्टको पिक र दर्शकको डेमोग्राफिक्स सहितका गहन जानकारीहरू पनि उपलब्ध गराउनेछ।
डेस्कटपबाट लाइभ स्ट्रिम गर्नेहरूका लागि यो निकै उत्कृष्ट प्याकेज देखिए पनि यो सुविधा केवल ‘एक्स प्रिमियम’ वा सोभन्दा माथिल्लो सशुल्क ग्राहकहरूका लागि मात्र उपलब्ध हुनेछ, जसमा मिडिया स्टुडियोको पहुँच समावेश छ।
अर्थात, यो फिचर प्रयोग गर्नका लागि पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। तर आफ्ना दर्शकहरूसँग जोडिनका लागि एक्सको प्रयोग गरिरहेकाहरूका लागि यो इन्गेजमेन्ट बढाउने अर्को महत्त्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्छ।
विभिन्न प्रत्यक्ष घटनाहरूका बारेमा हुने छलफल र इन्गेजमेन्टमा अझै पनि एक्स अगाडि रहेकाले छिटो र सजिलो तरिकाले लाइभस्ट्रिम सञ्चालन गर्न पाउनु क्रिएटरहरूका लागि मूल्यवान् साबित हुन सक्छ।
एक्सले आफ्नो यस नयाँ लाइभ ब्रोडकास्ट विकल्पप्रति आकर्षण बढाउनका लागि यसै महिना लाइभस्ट्रिम गर्ने क्रिएटरहरूका लागि अतिरिक्त १० लाख डलरको फन्डिङ वा पुरस्कार दिने घोषणा गरेको छ। यद्यपि यो रकम कसरी वितरण गरिनेछ भन्ने कुरा पूर्ण रूपमा स्पष्ट भइसकेको छैन।
एक्सका प्रडक्ट हेड निकिता बियरका अनुसार,यस नयाँ सुरुवातका लागि आगामी चक्रमा लाइभस्ट्रिम गर्ने क्रिएटरहरूलाई १० लाख डलर छुट्याएर पुरस्कृत गरिनेछ त्यसैले प्रयोगकर्ताहरूले अहिलैदेखि आफ्ना स्ट्रिमिङ दर्शकहरू बढाउन सुरु गर्नुपर्छ।
यो रकम सबै लाइभ क्रिएटरहरू माझ बाँडिने हो वा एक्सले ‘आर्टिकल्स’ फिचरमा जस्तै कुनै एक क्रिएटरलाई मात्र १० लाख डलर दिने हो भन्ने कुरा स्पष्ट पारिएको छैन। एलन मस्कको पत्रकारहरूप्रतिको उदासीनताका कारण पनि यस्ता विषयमा थप स्पष्टता पाउन गाह्रो हुँदै गएको छ।
यो अपडेटको वास्तविक महत्त्व कति हुन्छ भन्ने कुराको अनुमान लगाउन भने गाह्रो छ। किनभने एक्स अझै पनि करोडौँ मानिसले प्रयोग गर्ने भए पनि यसको वास्तविक दर्शक पहुँचमाथि प्रश्नहरू उठिरहेका छन्।
अर्कोतर्फ मेटाको थ्रेड्स एप लगातार अगाडि बढिरहेको छ र यसले लाइभ इभेन्टका छलफलहरूमा एक्सको वर्चस्वलाई बिस्तारै कम गरिरहेको छ। त्यसैले यसको वास्तविक फाइदा प्रत्येक क्रिएटर वा ब्रान्डका दर्शकहरू कुन प्लेटफर्ममा बढी सक्रिय छन् भन्ने कुरामा निर्भर हुनेछ। यदि उनीहरू एक्समा बढी सक्रिय छन् भने यो फिचर भिडियो रणनीतिका लागि एउटा सहयोगी माध्यम बन्न सक्छ।
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