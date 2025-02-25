रोनाल्डो भर्सेस् मोड्रिच : विश्वकप इतिहासकै पहिलो र अन्तिम ‘महाभिडन्त’

१८ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ को राउन्ड अफ ३२ मा आज राति फुटबल इतिहासका दुई लिजेन्डहरू- क्रिस्टियानो रोनाल्डो र लुका मोड्रिच आमनेसामने हुँदैछन् ।
युरोपेली फुटबलका यी दुई पावरहाउसबीचको खेल केवल प्रि-क्वार्टरफाइनलको यात्रा मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा दुई भेट्रान स्टारहरूको विरासत जोगाउने लडाइँ समेत हो ।
समूह चरणमा कंगो र कोलम्बियासँग बराबरी तथा उज्बेकिस्तानमाथि जित निकाल्दै आएको पोर्चुगल अझै पनि आफ्नो लयको खोजीमा छ । रोबर्टो मार्टिनेजको टोलीसँग विश्वस्तरीय प्रतिभा भए पनि टोलीले अपेक्षाअनुसार सङ्गठित प्रदर्शन गर्न सकेको छैन ।
अर्कोतर्फ, इंग्ल्यान्डसँग पराजित भए पनि पानामा र घानालाई हराउँदै नकआउटमा स्थान बनाएको क्रोएसिया आफ्नो बलियो इच्छाशक्ति र मिडफिल्डको अनुभवका आधारमा पोर्चुगललाई स्तब्ध पार्ने दाउमा छ ।
सन् २००६ को विश्वकपदेखि आ-आफ्नो देशको जर्सीमा विश्वकप खेल्न सुरु गरेका दुई सुपरस्टार रोनाल्डो र मोड्रिच विगत दुई दशकदेखि विश्व फुटबलको शीर्ष स्थानमा छन् ।
रोचक तथ्य के छ भने, लामो अन्तर्राष्ट्रिय करियर र रियल मड्रिडमा सँगै बिताएका सफल वर्षहरूका बाबजुद विश्वकपको २-दशक लामो इतिहासमा रोनाल्डो र मोड्रिच पहिलो र अन्तिम पटक मैदानमा एक-अर्काविरुद्ध भिड्दै छन् ।
यसअघि सन् २०१८ र २०२२ को विश्वकपमा क्रोएसियालाई क्रमश: फाइनल र सेमिफाइनलसम्म पुर्याएर ‘विश्वकपका सर्वकालीन उत्कृष्ट मिडफिल्डर’ मध्ये एक बनेका मोड्रिच र पाँच फरक विश्वकपमा गोल गर्ने एक्लो कीर्तिमानी खेलाडी रोनाल्डोका लागि यो खेल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चको अन्तिम र सबैभन्दा ठुलो परीक्षा हुनेछ ।
यी सबै कुराहरूका बीच एउटा तीतो सत्य के छ भने पहिलो उपाधिको खोजीमा रहेका यी दुई लेजेन्डमध्ये एकको यात्रा यहीँ सकिनेछ ।
हेड टु हेड
इतिहास पोर्चुगलको पक्षमा बलियो देखिन्छ। यी दुई टोलीबीच भएका १० भिडन्तहरूमा पोर्चुगलले वर्चस्व जमाउँदै आएको छ । पोर्चुगलले ७ खेल जित्दा क्रोएसियाले २ खेल जितेको छ भने १ खेल बराबरीमा सकिएको छ ।
विश्वकपको इतिहासमा पोर्चुगल र क्रोएसिया पहिलो पटक आमनेसामने हुन लागेका हुन् । यसअघि उनीहरूले विश्वकप मञ्चमा कहिल्यै प्रतिस्पर्धा गरेका थिएनन् ।
टिम न्युज
पोर्चुगलको टोलीमा कुनै ठुलो चोटको समस्या देखिएको छैन । क्रिस्टियानो रोनाल्डोले नै अग्रपङ्क्तिको नेतृत्व गर्नेछन् भने ब्रुनो फर्नान्डेज र राफायल लिओले उनलाई साथ दिनेछन् ।
‘हाम्रो टोलीसँग असाधारण क्षमता छ, तर नकआउट चरणमा गल्तीको कुनै ठाउँ हुँदैन । क्रोएसियासँग निकै अनुभवी खेलाडी छन्, हामीले डिफेन्स र अट्याकमा सन्तुलन मिलाउनु पर्छ’ पोर्चुगलका मुख्य प्रशिक्षक रोबर्टो मार्टिनेजले भनेका छन् ।
क्रोएसियाको टोलीमा पनि चोटको समस्या छैन । कप्तान लुका मोड्रिच र माटेओ कोभासिचको जोडी मिडफिल्डमा नायक बन्नेछन् । तर ९० मिनेटसम्म उच्च गति कायम राख्नु उनीहरूका लागि मुख्य चुनौती हुनेछ ।
‘हामीले गाह्रो बाटो तय गरेर यहाँसम्म आइपुगेका हौं । पोर्चुगल बलियो छ तर दबाबमा कसरी खेल्ने भन्ने हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ’ क्रोएसियाका प्रशिक्षक ज्लाट्को डालिचले भनेका छन् ।
सम्भावित सुरुआती ११
पोर्चुगल : डियोगो कोस्टा (गोलकिपर), जोआओ कान्सेलो, रुबेन डियास, रेनाटो भेइगा, नुनो मेन्डिस, भिटिन्हा, रुबेन नेभेस, ब्रुनो फर्नान्डेज, जोआओ फेलिक्स, राफेल लेआओ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो
क्रोएसिया : डोमिनिक लिभाकोभिच (गोलकिपर), जोसिप स्टानिचिच, जोसिप सुटालो, मारिन पोन्ग्राचिच, जोस्को ग्वार्डिओल, लुका मोड्रिच, माटेओ कोभाचिच, निकोला भ्लासिच, पेटार सुचिच, इभान पेरिसिच, आन्टे बुदिमिर
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