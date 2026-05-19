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प्रतिनिधिसभाबाट पारित भयो सहकारी विधेयक

सहकारी पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १८ गते १७:३४

१८ असार, काठमाडौं । ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ ।

बिहीबार बसेको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ पारित गरियोस भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो ।

त्यसअघि विधेयकमाथि परेका संशोधनमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री रावतले अहिले बचतकर्ताको रकम सरकारले नभई सम्बन्धित सहकारीबाट असुल गरेर फिर्ता गरिरहेको बताइन् ।

यद्यपि राज्य अभिभावक भएकाले आगामी दिनमा बचककर्ताको समस्यमा समाधान गर्न पछि नहट्ने उनको भनाइ थियो।

उनले विधेयकमाथि आएका सुझावहरुलाई आगामी दिनमा सरकारले सम्बोधन गर्दै लैजाने उल्लेख गरिन् । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत विषयहरुलाई सुधारका लागि सरकारले उक्त विधेयक ल्याएको उनको भनाइ छ ।

त्यसअघि संशोधनकर्ता सांसदहरुले बचतकर्ताको रकम सरकारले नभई सम्बन्धित सहकारीले फिर्ता दिनुपर्ने, सहकारीलाई दर्ता गरेको स्थानमा मात्रै काम गर्न पाउने र नियमनलाई कडाई गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

सहकारी
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