ट्रकबाट २५ करोड बरामद घटना : कारागारबाट फरार भएका ‘फुच्चे’ समातिए

१८ असार, काठमाडौं । २५ करोड घटनामा कारागार परेर फरार भएका ट्रक चालक पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ पर्नेमा सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका–१ घर भएका फुच्चे भनिने कुसाङ लामा छन् ।
जेनजी आन्दोलनमा कारागारबाट फरार भएका उनलाई काठमाडौंको नारायणटारबाट पक्राउ गरिएको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी शरतकुमार थापाले बताए ।
पक्राउ परेका उनलाई सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागार पठाइएको छ ।
२०८१ चैतमा उनी २५ करोडसहित टोखाबाट पक्राउ परेका थिए । उक्त रकम लिएर उनी चाइना जाँदै थिए ।
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