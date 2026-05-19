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ट्रकबाट २५ करोड बरामद घटना : कारागारबाट फरार भएका ‘फुच्चे’ समातिए

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १८ गते १७:४२

१८ असार, काठमाडौं । २५ करोड घटनामा कारागार परेर फरार भएका ट्रक चालक पक्राउ परेका छन् ।

पक्राउ पर्नेमा सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका–१ घर भएका फुच्चे भनिने कुसाङ लामा छन् ।

जेनजी आन्दोलनमा कारागारबाट फरार भएका उनलाई काठमाडौंको नारायणटारबाट पक्राउ गरिएको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी शरतकुमार थापाले बताए ।

पक्राउ परेका उनलाई सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागार पठाइएको छ ।

२०८१ चैतमा उनी २५ करोडसहित टोखाबाट पक्राउ परेका थिए । उक्त रकम लिएर उनी चाइना जाँदै थिए ।

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