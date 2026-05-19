८८१ थान भेप र ६ लाख नगदसहित ५ जना पक्राउ

१८ असार, काठमाडौं । ८८१ थान भेप र ६ लाख रुपैयाँ नगदसहित पाँच जना पक्राउ परेका छन् ।
कागेश्वर मनोहरा नगरपालिका–८ जम्बुडाँडास्थित बागमती करिडोरबाट प्रहरीले उक्त सामानसहित पाँच जनालाई पक्राउ गरेको हो ।
पक्राउ पर्नेमा आदेश खड्का, सौजन सिम्खडा, चिनियाँ नागरिक लिउ वेट, आकाश तामाङ र अर्जुन तामाङ छन् ।
आरएफ ०७६७१ नम्बरको गाडीलाई जाँच गर्ने क्रममा संका लागेर लिउ वेटको बागडोलस्थित कोठा खानतलासी गरिएको थियो । सो क्रममा भेप र नगद बरामद भएको हो ।
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