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८८१ थान भेप र ६ लाख नगदसहित ५ जना पक्राउ

८८१ थान भेप र ६ लाख रुपैयाँ नगदसहित पाँच जना पक्राउ परेका छन् ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १८ गते १८:४३

१८ असार, काठमाडौं । ८८१ थान भेप र ६ लाख रुपैयाँ नगदसहित पाँच जना पक्राउ परेका छन् ।

कागेश्वर मनोहरा नगरपालिका–८ जम्बुडाँडास्थित बागमती करिडोरबाट प्रहरीले उक्त सामानसहित पाँच जनालाई पक्राउ गरेको हो ।

पक्राउ पर्नेमा आदेश खड्का, सौजन सिम्खडा, चिनियाँ नागरिक लिउ वेट,  आकाश तामाङ र अर्जुन तामाङ छन् ।

आरएफ ०७६७१ नम्बरको गाडीलाई जाँच गर्ने क्रममा संका लागेर लिउ वेटको बागडोलस्थित कोठा खानतलासी गरिएको थियो । सो क्रममा भेप र नगद बरामद भएको हो ।

नेपाल प्रहरी भेप
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