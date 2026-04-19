+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

उदयपुरमा ट्रक र मोटरसाइकल ठोक्किँदा श्रीमतीको मृत्यु, श्रीमान् गम्भीर घाइते

गाईघाटबाट कटारीतर्फ जाँदै गरेको स ५ प ४९ नम्बरको मोटरसाइकल र विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको ना ५ स २८४२ नम्बरको ट्रक एकापसमा ठोक्किएका हुन् ।

0Comments
Shares
अभिमन्यु लामिछाने अभिमन्यु लामिछाने
२०८३ असार १८ गते २१:२१

१८ असार, उदयपुर । मदन भण्डारी लोकमार्गमा ट्रक र मोटरसाइकल एकआपसमा ठोक्किँदा मोटरसाइकलमा सवार एक महिलाको मृत्यु भएको छ । उनका श्रीमान् गम्भीर घाइते भएका छन् । उदयपुरको उदयपुरगढी गाउँपालिका–७ फुस्रेमा यो दुर्घटना भएको हो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) गणेशबहादुर बमका अनुसार बिहीबार दिउँसो गाईघाटबाट कटारीतर्फ जाँदै गरेको स ५ प ४९ नम्बरको मोटरसाइकल र विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको ना ५ स २८४२ नम्बरको ट्रक एकापसमा ठोक्किएका हुन् ।

दुर्घटनामा उदयपुरगढी गाउँपालिका–३ बर्रेकी २८ वर्षीया यमुना बिकको मृत्यु भएको हो । उनका २८ वर्षीय श्रीमान् यमबहादुर बिक गम्भीर घाइते छन् । उनको जिल्ला अस्पताल उदयपुरमा प्रारम्भिक उपचारपछि थप उपचारका लागि विराटनगर रिफर गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

मोटरसाइकलको पछाडि सवार सवार यमुना दुर्घटनास्थलमा गम्भीर घाइते भएकी थिइन् । उनलाई तत्काल जिल्ला अस्पतालमा ल्याएर उपचार थालिएपनि सुधार हुन नसक्दा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको डीएसपी बमले जानकारी दिए ।

ट्रक चालक सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिका–१ का ४४ वर्षीय एकबहादुर खड्का र ट्रकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको छ ।

सडक दुर्घटना
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

विद्यार्थी ओराल्दा विद्यालयको बसले एक बालिका र सहचालक किच्यो, दुवैको मृत्यु

विद्यार्थी ओराल्दा विद्यालयको बसले एक बालिका र सहचालक किच्यो, दुवैको मृत्यु
कोटेश्वरमा कारले चार मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा ७ जना घाइते

कोटेश्वरमा कारले चार मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा ७ जना घाइते
तनहुँमा भारतीय कार दुर्घटना, तीन जना पर्यटक घाइते

तनहुँमा भारतीय कार दुर्घटना, तीन जना पर्यटक घाइते
दक्षिणकाली सडकखण्डमा सुमो र बोलेरो ठोक्किए, १४ जना घाइते

दक्षिणकाली सडकखण्डमा सुमो र बोलेरो ठोक्किए, १४ जना घाइते
प्युठानमा मारुती भ्यान दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु

प्युठानमा मारुती भ्यान दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु
धनुषामा बसले ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालकको मृत्यु, एक घाइते

धनुषामा बसले ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालकको मृत्यु, एक घाइते

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

संविधान संशोधनमा उल्लेख्य काम, पर्याप्त शंका

संविधान संशोधनमा उल्लेख्य काम, पर्याप्त शंका
श्रीमती हत्याबारे ‘नेपाली ब्रो’ को बयान : घाँटी रेटेर मारेँ, चक्कु बारीमा फालेँ

श्रीमती हत्याबारे ‘नेपाली ब्रो’ को बयान : घाँटी रेटेर मारेँ, चक्कु बारीमा फालेँ
‘सिस्टम’ पर्खिरहेको सार्वजनिक यातायात

‘सिस्टम’ पर्खिरहेको सार्वजनिक यातायात
जेब्राक्रसमै गइरहेको छ पैदल यात्रुको ज्यान, जरिबानामा केन्द्रित छ सरकारको ध्यान

जेब्राक्रसमै गइरहेको छ पैदल यात्रुको ज्यान, जरिबानामा केन्द्रित छ सरकारको ध्यान
राज्य बलियो भयो कि बालेन मात्रै ?

राज्य बलियो भयो कि बालेन मात्रै ?
सुस्ता जोगाउन छातीमा गोली थापेका खान नागरिकता माग्दै माइतीघरमा

सुस्ता जोगाउन छातीमा गोली थापेका खान नागरिकता माग्दै माइतीघरमा
सुशासनकै गाडीले कतै लेन त मिचेन ?

सुशासनकै गाडीले कतै लेन त मिचेन ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

11 Stories
के कुकुरले टोक्दा मात्रै रेबिज सर्छ ?

के कुकुरले टोक्दा मात्रै रेबिज सर्छ ?

6 Stories
प्रोस्टेट बढेको कसरी थाहा पाउने ?

प्रोस्टेट बढेको कसरी थाहा पाउने ?

8 Stories
असार १५ मा दही चिउरा : मानो खाएर मुरी उब्जाउने बेला

असार १५ मा दही चिउरा : मानो खाएर मुरी उब्जाउने बेला

9 Stories
स्वस्थ आँप कसरी चिन्ने ?

स्वस्थ आँप कसरी चिन्ने ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित