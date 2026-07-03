स्पेनका गोलकिपर उनाई सिमोनले बनाए नयाँ कीर्तिमान

१८ असार, काठमाडौं । स्पेनका गोलकिपर उनाई सिमोनले फिफा विश्वकपमा लगातार धेरै समयमसम्म गोल नखाई नयाँ कीर्तिमान बनाएका छन् ।
फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत शुक्रबार बिहान अस्ट्रिया विरुद्ध ३-० को जितमा क्लिनसिट राखेपछि उनले लगातार ५१९ मिनेटसम्म कुनै गोल नखाने कीर्तिमान बनाएका हुन् ।
सिमोनले सन् १९९० मा इटालीका वाल्टर जेंगाले लगातार ५१८ मिनेटसम्म गोल नखाने कीर्तिमान तोडेका हुन् ।
जारी विश्वकपमा स्पेनले खेलेको सबै चार खेलमा सिमोनले क्लिनसिट राख्दै कुनै गोल बेहोरेको छैनन् ।
सन् २०२२ मा कतारमा भएको विश्वकपमा समूह चरणको अन्तिम खेलमा जापानसँग २-१ ले पराजित हुँदा सिमोनले निर्धारित समयमा गोल बेहोरेका थिए । त्यस खेलमा ५१औं मिनेटमा सिमोनलाई जापानका आओ तनाकाले अन्तिम पटक गोल गरेका थिए । त्यस सिमोनले विश्वकपमा गोल बेहोरेको छैनन् । उक्त विश्वकपको अन्तिम १६ मा मोरक्कोसँग पेनाल्टीसुटआउटमा ३-० ले पराजित भएपनि नियमित समयमा उनले गोल खाएका थिएनन् ।
उत्तर अमेरिकामा भइरहेको २३औं संस्करणमा विश्वकपमा पूर्व विजेता स्पेन अपराजित रहँदै अन्तिम १६ मा पुगेको छ र उपाधिको दाबेदारको रुपमा छ । जसमा गोलकिपर सिमोन डिफेन्सको अन्तिम खम्बा बनेर बसेका छन् ।
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