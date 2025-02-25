अर्जेन्टिनासँगको खेलपछि केप भर्डेका प्रशिक्षक भन्छन्ः हामीले आफ्नो पहिचान देखायौँ

२० असार, काठमाडौं । केप भर्डेका प्रशिक्षक बुबिस्टाले विश्वकपमा आफुहरुले पहिचान देखाएको बताएका छन् ।
फिफा विश्वकप २०२६ मा साविक विजेता अर्जेन्टिनाविरुद्ध प्रदर्शन गरेपछि बुबिस्टाले खेलाडीहरुबाट विश्वकपमा गौरव र मर्यादित प्रदर्शन गरेको बताएका हुन् ।
‘हाम्रा खेलाडीहरू जसले विश्वकपमा गौरव र मर्यादित प्रदर्शन गरे । हामीले आफ्नो पहिचान देखायौँ,’ उनले भने ।
पहिलोपटक विश्वकप खेलेको केप भर्डेले दुईपटकको विश्वविजेता उरुग्वे, सन् २०१० को विश्वविजेता स्पेन र साउदी अरेबियालाई बराबरीमा रोकेको थियो । नकआउट चरणमा साविक विजेता अर्जेन्टिनासँग ३–२ ले पराजित हुन पुग्यो ।
देश के हो भन्ने कुरालाई गौरवान्वित तुल्याएको प्रशिक्षक बुबिस्टाले बताए । ‘हाम्रो देश के हो भन्ने कुरालाई हामीले गौरवान्वित तुल्याएका छौँ । विश्व विजेतासँग दुई पटक बराबरी खेल्यौँ, साविक विजेतासँगको खेललाई अतिरिक्त समयसम्म पुर्यायौँ ।’
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