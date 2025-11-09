कुलोले बगाउँदा वृद्धको मृत्यु

२१ असार, गुल्मी । गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका–१ बगाहामा कुलोले बगाउँदा एक वृद्धको मृत्यु भएको छ ।
मृत्यु हुनेमा मुसिकोट नगरपालिका–१ सिरानटोलका ६८ वर्षीय वीरबहादुर सुनार रहेका छन् ।
आइतबार दिउँसो करिब साढे १२ बजे बाटोमा हिँडिरहेका बेला ती वृद्ध अचानक कुलोमा लडेका थिए ।
बडिगाड लघुविद्युत् समुदायको ड्यामबाट बग्ने कुलोमा खसेपछि करिब १०० मिटर तल रहेको ट्यांकीसम्म उनी बगेका थिए ।
स्थानीयले दिउँसो करिब साढे २ बजे ट्यांकीमा उनको शव अड्किएको अवस्थामा देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए।
स्थानीयका अनुसार ती वृद्धले मदिरा सेवन गरेका कारण कुलोमा लड्न पुगेको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ ।
घटनाबारे थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीबाट प्रहरी निरीक्षक पर्वतकुमार केसी नेतृत्वको टोली घटनास्थल पुगेको छ ।
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