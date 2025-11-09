+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कदमहा चोकमा बिपी कोइरालाको सालिक पुनर्स्थापनामा विवाद

0Comments
Shares
लोकेन्द्र यादव लोकेन्द्र यादव
२०८३ असार २२ गते ८:२२

२२ असार, सप्तरी । सुरुङ्गा नगरपालिका-४ कदमाहा चोकमा रहेको एशियन हाइवेअन्तर्गत कमला-कञ्चनपुर चार लेन सडक विस्तारका क्रममा हटाइएको विश्वेश्वरप्रसाद (बिपी कोइरालाको सालिक पुनर्स्थापना गर्न खोज्दा विवाद भएको छ ।

स्थानीयका अनुसार राति करिब १० बजेतिर सालिक पुनर्स्थापना गर्ने क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नगरसभापति साविर अली समर्थित केही स्थानीयहरूले अवरोध गरेपछि केही समय तनावको अवस्था सिर्जना भएको थियो । स्थानीयले निर्माण कार्यसम्बन्धी सूचना पार्टीसमेत नटाँसिएको आरोप लगाएका छन् ।

विवाद भएपछि उक्त स्थानमा ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ । सालिक स्थापनाका लागि सुरूङ्गा नगरपालिकाले ८ लाख र निर्माण कम्पनी चाइना रेल्वे इन्जिनियर ग्रुप- २ ले दुई लाख बजेट विनियोजन गरेका छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका सूचना अधिकारी तथा प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) हेमराज घिमिरेका अनुसार सालिक निर्माणको विषयलाई लिएर दुई पक्षबीच विवाद भए पनि अहिले अवस्था सामान्य बनेको छ ।

उनले सडक विभागको अनुमतिबिना सडकको मापदण्डभित्र सालिक पुनःस्थापना गर्न खोजिएको भन्ने प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त भएको र घटनाबारे थप अनुसन्धान तथा बुझ्ने कार्य भइरहेको बताए ।

यता सडक डिभिजन लहानले मिति २०८३ जेठ ८ गते कार्यालयको कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने कदमाहा गाईघाट सड़कखण्डको कदमाहा चौकमा बिनास्वकृतिको सालिक / पार्क निर्माण गर्न लागेको सूचना प्राप्त भएको  बताउँदै सडक विभागसँग सहमति लिएर मात्र काम गर्न/गराउन सुरूङ्गा नगरपालिकालाई अनुरोध गरेको छ ।

सुरूङ्गा नगरपालिकाका मेयर रूद्रबहादुर कार्कीले भने सालिक पुनःस्थापनामा अवरोध हुनु गलत प्रवृत्ति भएको बताए ।

बिपी कोइराला
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

पासपोर्ट ठेक्कामा अख्तियार : पहिले ग्रिन सिग्नल दियो, अहिले आफैं मुद्दा लग्यो

पासपोर्ट ठेक्कामा अख्तियार : पहिले ग्रिन सिग्नल दियो, अहिले आफैं मुद्दा लग्यो
उद्घाटन-शिलान्यास बन्द, सिंहदरबारमा छैन कार्यकर्ताको झुन्ड

उद्घाटन-शिलान्यास बन्द, सिंहदरबारमा छैन कार्यकर्ताको झुन्ड
‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी देखिएन, निरंकुशतातिर धकेलिने संशय छ’

‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी देखिएन, निरंकुशतातिर धकेलिने संशय छ’
भारतीय सुरक्षाकर्मीको बन्दुक निस्तेज पारेकी नुरजहाँ बेगमको माइतीघर यात्रा

भारतीय सुरक्षाकर्मीको बन्दुक निस्तेज पारेकी नुरजहाँ बेगमको माइतीघर यात्रा
संविधान संशोधनमा उल्लेख्य काम, पर्याप्त शंका

संविधान संशोधनमा उल्लेख्य काम, पर्याप्त शंका
श्रीमती हत्याबारे ‘नेपाली ब्रो’ को बयान : घाँटी रेटेर मारेँ, चक्कु बारीमा फालेँ

श्रीमती हत्याबारे ‘नेपाली ब्रो’ को बयान : घाँटी रेटेर मारेँ, चक्कु बारीमा फालेँ
सुशासनकै गाडीले कतै लेन त मिचेन ?

सुशासनकै गाडीले कतै लेन त मिचेन ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

5 Stories
हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

11 Stories
के कुकुरले टोक्दा मात्रै रेबिज सर्छ ?

के कुकुरले टोक्दा मात्रै रेबिज सर्छ ?

6 Stories
प्रोस्टेट बढेको कसरी थाहा पाउने ?

प्रोस्टेट बढेको कसरी थाहा पाउने ?

8 Stories
असार १५ मा दही चिउरा : मानो खाएर मुरी उब्जाउने बेला

असार १५ मा दही चिउरा : मानो खाएर मुरी उब्जाउने बेला

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित