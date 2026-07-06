दश खेलाडीमा रहेर पनि खेल जित्दै इंग्ल्यान्ड क्वाटरफाइनलमा, मेक्सिको बाहिरियो

२२ असार, काठमाडौं । गोलको वर्षा, पेनाल्टी, भिएआर, रातो कार्ड र सबै खाले रोमाञ्चकता भएको खेलमा दश खेलाडीमा समेटिएको इंग्ल्यान्डले सहआयोजक मेक्सिकोलाई ३-२ ले पराजित गर्दै फिफा विश्वकप २०२६ को क्वाटरफाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।
इंग्ल्यान्डले अब क्वाटरफाइनलमा नर्वेसँग खेल्नेछ ।
राउण्ड अफ ३२ सम्म कुनै गोल नखाई शतप्रतिशत जित निकालेको घरेलु टोली मेक्सिको विश्वकपबाट बाहिरिने दोस्रो आयोजक बनेको छ । अर्को आयोजक टोली क्यानडा पनि अन्तिम १६ बाटै बाहिरिसकेको छ ।
मेक्सिको अज्टेका स्टेडियममा सोमबार विहान सम्पन्न खेलमा इंग्ल्यान्डका लागि जुड बेलिङहमले २ तथा कप्तान ह्यारी केनले १ गोल गरे ।
मेक्सिकोका लागि जुलियन क्विनोनेस र राउल जिमिनेजले १-१ गोल गरे ।
गोलको वर्षा भएको खेलमा पहिलो हाफमै तीन गोल भएको थियो ।
खराब मौसमका कारण मेक्सिको र इंग्ल्यान्डबीचको खेल एक घण्टा ढिला सुरु भएको खेलमा इंग्ल्यान्डका जुड बेलिङहमले दुई मिनेट अन्तरमा दुई गोल गर्दै २-० को अग्रता दिलाएका थिए ।
बेलिङहमले ३६औं मिनेटमा बुकायो साकाको क्रसमा गोल गर्दै इंग्ल्यान्डलाई अग्रता दिलाएका थिए । त्यसको एक मिनेटपछि नै बेलिङहमले कप्तान ह्यारी केनको असिस्टमा गोल गर्दै इंग्ल्यान्डको अग्रता दोब्बर पारे ।
मेक्सिको विरुद्ध दुई गोल गरेपछि बेलिङहमको गोल संख्या ४ पुगेको छ । बेलिङहमले समूह चरणका क्रोएसिया र पानामा विरुद्ध एक-एक गोल गरेका थिए ।
दुई गोलले पछि परेको मेक्सिकोले पनि तत्कालै गोल फर्कायो । मेक्सिकोका जुलियन क्विनोनेसले ४२औं मिनेटमा गोल गर्दै गोल अन्तरमा कम पारेका हुन् । जारी विश्वकपमा क्विनोसको पनि यो चौथो गोल हो । उनले यसअघि समूह चरणमा दक्षिण अफ्रिका र चेक रपब्लिकबीच एक-एक गोल गरेका थिए भने राउण्ड अफ ३२ को खेलमा इक्वेडर विरुद्ध एक गोल गरेका थिए ।
४९औं मिनेट निको ओ’रेलीको प्रहार पोस्टमा लागेर फर्कँदा इंग्ल्यान्डले अग्रता बढाउने अवसर गुमाएको थियो ।
५४औं मिनेटमा जारेल क्वान्साहले मेक्सिकोका जेसस गालार्डोलाई खराब ट्याकल गरेपछि रातो कार्ड सामना गरेका थिए । रेफ्रीले भिएआरको सहयतामा उनलाई सिधै रातो कार्ड देखाएका हुन् ।
इंग्ल्यान्डले दोस्रो हाफमा अधिकांश समय दश खेलाडीमा रहेर खेलेको थियो ।
तर एक खेलाडी कम हुनका बाजजुत पनि कप्तान ह्यारी केनले ६०औं मिनेटमा पेनाल्टीमा गोल गरेपछि इंग्ल्यान्डले ३-१ को अग्रता बनाएको थियो ।
जारी विश्वकपमा केनको यो छैटौं गोल हो । उनी सर्वाधिक गोलकर्तामा चौथो स्थानमा छन् । केनले समूह चरणमा क्रोएसिया विरुद्ध २ र पानामा विरुद्ध १ गोल गरेका थिए । यस्तै राउण्ड अफ ३२ मा केनले डिआर कंगो विरुद्ध २ गोल गरेका थिए ।
यस्तै समग्रमा भने विश्वकपमा केनको यो १४औं गोल हो । उनी विश्वकपमा सर्वाधिक गोल गर्नेमा संयुक्त रुपमा पाँचौ स्थानमा उक्लेका छन् ।
त्यसपछि मेक्सिको पनि पेनाल्टीमा गोल फर्कायो । मेक्सिकोका राहुल जिमिनेजले ६९औं मिनेटमा पेनाल्टीमा गोल गर्दै गोल अन्तर ३-२ बनाउँदै मेक्सिकोको सम्भावना कायम राखेका थिए ।
इंग्ल्यान्डका कप्तान ह्यारी केनले गुटिरेजलाई पेनाल्टी एरियामा फल गरेपछि रेफ्रीले भिएआरको सहयोगमा मेक्सिकोलाई पेनाल्टी दिएका थिए । जसमा जिमिनेजले सहजै गोल गरे ।
एक खेलाडी कम भएको फाइदा उठाउने प्रयास मेक्सिकोले गरेपनि त्यसपछि गोल थप्न नसक्दा घरेलु मैदानमै पराजित हुँदै बाहिरियो ।
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