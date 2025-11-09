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सिजन सकिन लागेसँगै महँगियो आँप

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २२ गते ११:३४

२२ असार, काठमाडौं । सिजन सकिन लागेसँगै बजारमा आँपको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांकले सोमबार आँपको मूल्य बढेको देखाएको हो ।

कालीमाटी बजारमा अहिले मालदह, दसहरी लगायत आँप किन्न पाइन्छ । आज मालदह आँप प्रतिकिलो थोकमा औसत ५५ रुपैयाँ बढेको छ । यस्तै दसहरी आँप प्रतिकिलो थोकमा ४५ रुपैयाँ बढेको छ ।

हिजो आइतबार मालदह आँप प्रतिकिलो थोकमा औसत ९५ रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो । आज भने मालदह आँप प्रतिकिलो थोकमै १ सय ५० रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ । यस्तै दसहरी आँप आज प्रतिकिलो थोकमा औसत १ सय ६० रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ । हिजो भने उक्त आँप प्रतिकिलो थोकमा १ सय १५ रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो ।

यस्तै असार पहिलो साता मालदह आँप प्रतिकिलो औसतमा ८० देखि ९० र दसहरी आँप १ सयदेखि १ सय १० रुपैयाँसम्म किनबेच भएको थियो ।

आँप
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