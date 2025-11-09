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रविलाई भीष्मराजको प्रश्न- विदेशबाट फर्काउने भनिएको १०० जना कुन विमानबाट आए ?

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले कम्तीमा विदेशमा रहेका १०० जना युवालाई स्वदेश फर्काउने भनेर विगतमा दिएको अभिव्यक्ति कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले स्मरण गरेका छन् ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २२ गते १४:३५

२२ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले कम्तीमा विदेशमा रहेका १०० जना युवालाई स्वदेश फर्काउने भनेर विगतमा दिएको अभिव्यक्ति नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले स्मरण गरेका छन् ।

‘विदेशबाट फर्काउने भनिएको कम्तीमा १०० युवा कुन विमानबाट आए ? कि ति युवालाई फर्काउने जहाज रनवेबाट उड्नै सकेन ? यसको जवाफ म सरकारसँग माग्न चाहन्छु’ उनले सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले भने ।

चुनावी वाचा केवल वाचामा सीमित राख्न नहुने उनको आग्रह छ ।

सरकारले चुनावमा के कस्ता वाचा गरेको छ भनेर जनताले नियालीरहेको भन्दै उनले प्रश्न गरेका हुन् ।

भीष्मराज आङ्देम्बे रवि लामिछाने
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