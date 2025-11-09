संघीयता, समावेशी र धर्मनिरपेक्षतामाथि अन्यथा नसोच्न हर्क साम्पाङको चेतावनी

२२ असार, काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले संविधान संशोधन गर्ने बहस हुनुलाई अन्यथा लिन नसकिने बताएका छन् । तर, संविधानका मुलभुत विषय चलाउन खोजिए त्यसले सही गन्तव्य पहिल्याउन नसकिने उनको आग्रह छ ।
‘यो संविधानलाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने हिसावले जुन खालको कुराकानी भइराखेको छ । यसबारे हामीलाई जानकारी प्राप्त छ’ उनी भन्छन्, ‘संघीयता, समावेशी र धर्मनिरपेक्षता । यो तीनटा कुरामा तलमाथि हुने गरी दख्खल अन्दाज गर्न खोजियो भने फेरि देशमा दुर्घटना हामीले जानेर/नजानेर सचेतनाका साथ या बेहोसीमा त्यो दुर्घटना हामीले निम्त्याउनेछौं ।’
संविधानका आधारभुत विषय नचलाइ आवश्यक सुधार गर्न सकिने उनको आग्रह छ ।
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