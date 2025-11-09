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बैतडीमा घर भत्किँदा तीन जना घाइते

बैतडीको मेलौली नगरपालिका–१ सिराडका सुने पार्कीको घर भत्किँदा तीन जना घाइते भएका हुन् ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २२ गते १६:३२
एआई निर्मित प्रतीकात्मक तस्वीर

२२ असार, बैतडी । बैतडीको मेलौली नगरपालिका–१ सिराडका सुने पार्कीको घर भत्किँदा तीन जना घाइते भएका हुन् ।

घाइते हुनेमा पार्कीकी १८ वर्षीया छोरी मनिषा, १३ वर्षीया चाँदनी र आठ महिनाकी गर्भवतीसमेत रहेकी २२ वर्षीया बुहारीप्रिया पार्की घाइते भएकी जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रवक्ता भुवनप्रसाद तिमिल्सिनाले जानकारी दिए ।

घाइतेमध्ये प्रियाको अवस्था केही गम्भीर रहेको र अरूको सामान्य रहेको उहाँले जानकारी दिए । ढुङ्गा–माटोको जोडाइ भएको दुईतले कच्ची घरको मुख्य निधाल भाँचिएर घर भत्किएको हो ।

प्रहरी र स्थानीयवासीको सहयोगमा घाइतेको उद्धार गरी  उपचारका लागि केशरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मेलौली पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ । –रासस

घर भत्किँदा बैतडी
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