+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

खाना नदिएको भन्दै होल्डिङ सेन्टरका सुकुमवासीहरू विरोधमा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २३ गते १०:२४

२३ असार, काठमाडौं । सरकारले खानाको व्यवस्था नगरेपछि खरिपाटीस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्रका सुकुमवासीहरूमा विरोधमा उत्रिएका छन् ।

सोमबार बेलुकादेखि आफूहरूले खाना नपाएको त्यहाँ बसेका सुकुमवासीहरू बताएका छन् । ‘खाना नदिएपछि रातभरी भोकै बस्यौं । केही उपाय नलागेपछि बिहानैदेखि विरोध गरिरहेका छौं’, होल्डिङ सेन्टरका एक सुकुमवासीले भने ।

संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाका उपाध्यक्ष पवन गुरुङले सोमबार विहानसम्म खाना पाएको बताए । उनले भने, ‘हिजो बिहान खाना खाएर निस्केको हुँ । साँझदेखि खाना नदिएको रहेछ । म कोठा खोज्दै हिंडेको छु ।’

अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले असार २४ गतेभित्र होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न निर्देशन दिएको थियो । ‘सरकार आफैले होल्डिङ सेन्टरमा बस्न दिएको अवधीसम्म पनि भोकै राख्यो,’ खरिपाटीकै अर्का सुकुमवासी भन्छन्, ‘हाम्रो भन्दाबढी विचल्ली विरामी, पाका उमेरका र बालबालिकाको भयो । खाना खाएपछि खानु पर्ने औषधि नखाई बस्नु भएको छ ।’

सरकारले गत वैशाखमा बागमती र मनोहरा किनारका बस्ती खाली गरेर विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखेको थियो । खरिपाटीमा ९९ परिवारका २०७ जना छन् ।

सुकुमवासीले विरोध गर्न थालेपछि अहिले त्यहाँ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ ।

होल्डिङ सेन्टर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

होल्डिङ सेन्टरका सुकुमवासी भन्छन् : राहतका लागि निवेदन दिन्नौं, सम्मानजनक पुनर्स्थापना चाहियो

होल्डिङ सेन्टरका सुकुमवासी भन्छन् : राहतका लागि निवेदन दिन्नौं, सम्मानजनक पुनर्स्थापना चाहियो
होल्डिङ सेन्टरबाट नहटाउन माग गर्दै सुकुमवासीको प्रदर्शन

होल्डिङ सेन्टरबाट नहटाउन माग गर्दै सुकुमवासीको प्रदर्शन
होल्डिङ सेन्टरका सुकुमवासीले प्रदर्शन गर्दै

होल्डिङ सेन्टरका सुकुमवासीले प्रदर्शन गर्दै
सुकुमवासीलाई होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न थप एक हप्ता म्याद

सुकुमवासीलाई होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न थप एक हप्ता म्याद
होल्डिङ सेन्टरका सुकुमवासीको चिन्ता : २५ हजार लिएर पाँच दिनपछि कहाँ जाने ?

होल्डिङ सेन्टरका सुकुमवासीको चिन्ता : २५ हजार लिएर पाँच दिनपछि कहाँ जाने ?
पाँच दिनभित्र होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न सुकुमवासीलाई सरकारको निर्देशन

पाँच दिनभित्र होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न सुकुमवासीलाई सरकारको निर्देशन

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

पासपोर्ट ठेक्कामा अख्तियार : पहिले ग्रिन सिग्नल दियो, अहिले आफैं मुद्दा लग्यो

पासपोर्ट ठेक्कामा अख्तियार : पहिले ग्रिन सिग्नल दियो, अहिले आफैं मुद्दा लग्यो
कीर्तिमानी सुनमायालाई इटालीमा विजयको ध्वजा, नेपालमा सरकारको उपेक्षा

कीर्तिमानी सुनमायालाई इटालीमा विजयको ध्वजा, नेपालमा सरकारको उपेक्षा
उद्घाटन-शिलान्यास बन्द, सिंहदरबारमा छैन कार्यकर्ताको झुन्ड

उद्घाटन-शिलान्यास बन्द, सिंहदरबारमा छैन कार्यकर्ताको झुन्ड
‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी देखिएन, निरंकुशतातिर धकेलिने संशय छ’

‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी देखिएन, निरंकुशतातिर धकेलिने संशय छ’
भारतीय सुरक्षाकर्मीको बन्दुक निस्तेज पारेकी नुरजहाँ बेगमको माइतीघर यात्रा

भारतीय सुरक्षाकर्मीको बन्दुक निस्तेज पारेकी नुरजहाँ बेगमको माइतीघर यात्रा
संविधान संशोधनमा उल्लेख्य काम, पर्याप्त शंका

संविधान संशोधनमा उल्लेख्य काम, पर्याप्त शंका
श्रीमती हत्याबारे ‘नेपाली ब्रो’ को बयान : घाँटी रेटेर मारेँ, चक्कु बारीमा फालेँ

श्रीमती हत्याबारे ‘नेपाली ब्रो’ को बयान : घाँटी रेटेर मारेँ, चक्कु बारीमा फालेँ

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

7 Stories
बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

5 Stories
हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

11 Stories
के कुकुरले टोक्दा मात्रै रेबिज सर्छ ?

के कुकुरले टोक्दा मात्रै रेबिज सर्छ ?

6 Stories
प्रोस्टेट बढेको कसरी थाहा पाउने ?

प्रोस्टेट बढेको कसरी थाहा पाउने ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित