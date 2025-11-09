+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
कांग्रेस विवाद :

संस्थापन इतर बैठकमा बलायरको प्रश्न- अद्यावधिक बाहेक नो भनिसके, के भनेर रोक्ने ?

‘अब बाटो लियौं, गति लिन्छौं । रुख अस्ति हेरेकै हो, के भयो ? अब पनि रुख भनेर माया मारेर बस्न जरुरी छैन ।’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २३ गते १५:४४

२३ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको इतर समूह बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापति वीरबहादुर बलायरले शीर्ष नेतालाई ‘खुट्टा टेक्न’ आग्रह गरेका छन् । इतर समूहले चुनदेवीमा खोलेको सम्पर्क कार्यालयमा मंगलबार बसिरहेको बैठकमा प्रदेश सभापति बलायरले केन्द्रीय सभापति गगन थापाले ‘अद्यावधिकबाहेक नो भनिसकेपछि’ आफ्नो पक्ष अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका हुन् ।

केहीदिनघि झापाको एक कार्यक्रममा सभापति थापाले सदस्यता अद्यावधिक नगरेका नेतालाई पार्टीको सदस्यका रूपमा नचिन्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । त्यसलैलाई इंगित गर्दै प्रदेश सभापति बलायरले भने, ‘अद्यावधिक बाहेक नो भनिसकेपछि के भनेर रोक्ने ?’

उनले पार्टी संस्थापन पक्षलाई पनि आफ्नो पक्षले चुप रहेर मौका दिएकोलाई कमजोरी नठान्न चेतावनी दिए । उनले भने, ‘हामी थन्किएका छौँ, चुप छौँ । व्यवहारमुखी छौँ । मौका दिएका छौँ । यसलाई कमजोरी नठानियोस् ।’

कार्यकर्ताबाट पनि खुट्टा टेक्न फोन आइरहेको उनले दाबी गरे । ‘यहाँ लड्डु खाएपछि कम्तीमा खुट्टा टेक्नुभयो । बेइज्जतीपूर्ण अवस्थामा थियौं । अब पछि नहट्नुहोला भनेर फोन आइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘अब बाटो लियौं, गति लिन्छौं । रुख अस्ति हेरेकै हो, के भयो ? अब पनि रुख भनेर माया मारेर बस्न जरुरी छैन ।’

नेताहरूलाई इतिहास इतिहास भनेर नझुक्न उनले आग्रह गरे । ‘इतिहासमा के हुने हो ? सन्यास लिनुस्, चन्दन लगाउनुस् । होइन भने हामीले सम्मान गरेकै छौँ, न झुक्नु होला,’ बलायरले भने ।

अब जे गर्ने हो गर्न अगाडि बढ्न उनले आफूपक्षीय शीर्ष नेतासँग आग्ह गरे । ‘अब जे गर्ने हो, गर्ने । हिजो पनि गरेका हौँ । तपार्इँहरूको स्वाभीमानमाथि चोट लगाइएको छ । तपाईँहरूको बेइज्जत गरिएको छ । त्यसले हाम्रो मन दुखेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण हामी तपाईँका पछि हौं । तपाईँको साथमा छौं ।’

आफू दु:ख गरेर जनतामा जान तयार रहेको पनि प्रदेश सभापति बलायरले बताए । उनले भने, ‘आटोढुँटो खाएर हिडौँला । कार्यक्रम दिनुस् । जनताको नजरमा हामी तल पर्नेछैनौं–पर्दैनौं ।’

अब सानेपा नसम्झेर सानेपाको अस्तित्व आफूसँग छ सम्झेर अघि बढ्न उनले नेताहरूसँग आग्रह गरे ।

कांग्रेस विवाद
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कांग्रेस विवाद : वैकल्पिक बाटो खोज्दै असन्तुष्ट समूह

कांग्रेस विवाद : वैकल्पिक बाटो खोज्दै असन्तुष्ट समूह
कांग्रेस संस्थापनइतर पक्षको समीक्षा- एकता महाधिवेशनको सम्भावना क्षीण भयो

कांग्रेस संस्थापनइतर पक्षको समीक्षा- एकता महाधिवेशनको सम्भावना क्षीण भयो
गल्फुटारमा कांग्रेस संस्थापनइतर समूहको बैठक सुरु, को-को छन् सहभागी ?

गल्फुटारमा कांग्रेस संस्थापनइतर समूहको बैठक सुरु, को-को छन् सहभागी ?
निधि निवास बैठक : रास्वपा महाधिवेशनदेखि कांग्रेस विवादबारे छलफल

निधि निवास बैठक : रास्वपा महाधिवेशनदेखि कांग्रेस विवादबारे छलफल
महाधिवेशन आइसक्दा पनि क्रियाशीलकै किचलो

महाधिवेशन आइसक्दा पनि क्रियाशीलकै किचलो
कांग्रेस विवाद : विराटनगरमा इतर समूहको भेला, कोको हुँदैछन् सहभागी ?

कांग्रेस विवाद : विराटनगरमा इतर समूहको भेला, कोको हुँदैछन् सहभागी ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

पासपोर्ट ठेक्कामा अख्तियार : पहिले ग्रिन सिग्नल दियो, अहिले आफैं मुद्दा लग्यो

पासपोर्ट ठेक्कामा अख्तियार : पहिले ग्रिन सिग्नल दियो, अहिले आफैं मुद्दा लग्यो
कीर्तिमानी सुनमायालाई इटालीमा विजयको ध्वजा, नेपालमा सरकारको उपेक्षा

कीर्तिमानी सुनमायालाई इटालीमा विजयको ध्वजा, नेपालमा सरकारको उपेक्षा
उद्घाटन-शिलान्यास बन्द, सिंहदरबारमा छैन कार्यकर्ताको झुन्ड

उद्घाटन-शिलान्यास बन्द, सिंहदरबारमा छैन कार्यकर्ताको झुन्ड
‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी देखिएन, निरंकुशतातिर धकेलिने संशय छ’

‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी देखिएन, निरंकुशतातिर धकेलिने संशय छ’
भारतीय सुरक्षाकर्मीको बन्दुक निस्तेज पारेकी नुरजहाँ बेगमको माइतीघर यात्रा

भारतीय सुरक्षाकर्मीको बन्दुक निस्तेज पारेकी नुरजहाँ बेगमको माइतीघर यात्रा
संविधान संशोधनमा उल्लेख्य काम, पर्याप्त शंका

संविधान संशोधनमा उल्लेख्य काम, पर्याप्त शंका
श्रीमती हत्याबारे ‘नेपाली ब्रो’ को बयान : घाँटी रेटेर मारेँ, चक्कु बारीमा फालेँ

श्रीमती हत्याबारे ‘नेपाली ब्रो’ को बयान : घाँटी रेटेर मारेँ, चक्कु बारीमा फालेँ

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

7 Stories
बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

5 Stories
हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

11 Stories
के कुकुरले टोक्दा मात्रै रेबिज सर्छ ?

के कुकुरले टोक्दा मात्रै रेबिज सर्छ ?

6 Stories
प्रोस्टेट बढेको कसरी थाहा पाउने ?

प्रोस्टेट बढेको कसरी थाहा पाउने ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित