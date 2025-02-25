विम्बल्डन करियरकै सबैभन्दा लामो खेल जित्दै जोकोभिच सेमिफाइनलमा

२४ असार, काठमाडौं । सर्बियन स्टार नोभाक जोकोभिचले आफ्नो विम्बल्डन करियरकै सबैभन्दा लामो खेल जित्दै जारी प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा स्थान बनाएका छन् ।
सेन्टर कोर्टमा भएको रोमाञ्चक क्वार्टरफाइनलमा उनले क्यानडाका तेस्रो वरीयताका फेलिक्स अगर-अलियास्मीलाई ७–६(१०), ३–६, ६–३, ६–७(४), ७–६(१०–४) ले पराजित गरे ।
पाँच घण्टा १५ मिनेटसम्म चलेको यो खेल विम्बल्डन इतिहासकै सबैभन्दा लामो क्वार्टरफाइनल बनेको छ । ३९ वर्षीय जोकोभिचले राति १०:५२ बजे जित हात पार्दै ११ बजेको कर्फ्यू लागू हुनुभन्दा केवल आठ मिनेटअघि खेल सकाएका थिए । अन्तिम तीन सेट कोर्टको छाना बन्द गरेर खेलाइएको थियो ।
यो जितसँगै जोकोभिच लगातार आठौं पटक विम्बल्डनको सेमिफाइनलमा पुगेका छन् । साथै, यो उनको ५५औं ग्रान्डस्लाम सेमिफाइनल र विम्बल्डनमा १५औं सेमिफाइनल हो ।
३९ वर्ष ५१ दिनको उमेरमा उनी खुला युगमा विम्बल्डनको सेमिफाइनल पुग्ने दोस्रो सबैभन्दा पाका खेलाडी बनेका छन् । यसअघि यो कीर्तिमान केन रोजवालको नाममा थियो ।
खेलका क्रममा जोकोभिचले पिँडुलाको समस्याका कारण मेडिकल टाइमआउट समेत लिएका थिए । यद्यपी अनुभव र मानसिक दृढताका बलमा उनले २५ वर्षीय अगेर-अलियासिमेलाई पराजित गरे ।
क्यानडेली खेलाडीले खेलभर २९ एस प्रहार गरे पनि निर्णायक क्षणमा जोकोभिचले उनको ब्याकह्यान्डलाई लगातार निशाना बनाउँदै बाजी मारे ।
खेलपछि जोकोभिचले भने, ‘र्याकेट र धेरै ठूलो हृदयका कारण जित सम्भव भयो । यस्ता क्षणहरूकै लागि म अझै टेनिस खेलिरहेको छु। काश यो फाइनल भएको भए भोलि शरीर कस्तो हुन्छ भन्ने चिन्ता गर्नुपर्ने थिएन। अहिले जितेकोमा निकै खुसी छु ।’
उनले आफ्नो १०७औं विम्बल्डन जित छोराछोरी स्टेफन र ताराको उपस्थितिमा हासिल गरेका हुन् । चौथो सेटपछि उनीहरूलाई सुत्न भने पनि नमानेको बताउँदै उनले हाँस्दै भने, ‘उनीहरू बसेकोमा खुसी छु, किनकि यो मेरो करियरमा सेन्टर कोर्टमा खेलेका उत्कृष्ट खेलमध्ये एक थियो ।’
अब जोकोभिचले सेमिफाइनलमा वर्तमान च्याम्पियन तथा विश्व नम्बर एक यानिक सिनरसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । गत वर्षको विम्बल्डन सेमिफाइनलमा पनि सिनरले जोकोभिचलाई हराउँदै फाइनल पुगेर उपाधि जितेका थिए ।
२४ पटकका ग्रान्डस्लाम विजेता जोकोभिच अब इतिहासमै सर्वाधिक २५ ग्रान्डस्लाम उपाधि जित्ने लक्ष्यबाट केवल दुई जित टाढा छन् । तर उनले अहिले आफूलाई कुनै कीर्तिमानभन्दा पनि सेमिफाइनलमा केन्द्रित रहेको बताए ।
‘यी सबै तथ्यांक र कीर्तिमानहरू करियर सकिएपछि हेर्नेछु । अहिले मेरो ध्यान शुक्रबारको खेलमा छ । अझै प्रतियोगितामै छु र दुई दिनपछि विश्वकै उत्कृष्ट खेलाडीसँग खेल्नुपर्छ’ उनले भने ।
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