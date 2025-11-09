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उपमहासचिव अमिनाको प्रष्टोक्ति : म राष्ट्र संघ महासचिवको दौडमा छैन

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २४ गते ९:२९

२४ असार, काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघकी उपमहासचिव अमिना मोहम्मदले आगामी महासचिव पदका लागि आफू दौडमा नरहेको स्पष्ट पारेकी छन्। मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले राष्ट्रसंघको सर्वोच्च पदमा उम्मेदवारी दिने आफ्नो कुनै मनसाय नरहेको घोषणा गरेकी हुन्।

आफूलाई महासचिवको सम्भावित दाबेदारको रूपमा हेरिएको चर्चालाई खारेज गर्दै मोहम्मदले भनिन्, ‘महासचिव पदको उम्मेदवार बन्ने मेरो कुनै मनसाय छैन। यो अत्यन्तै गम्भीर र महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो। विगत साढे नौ वर्षदेखि महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग सहकार्य गर्न पाउनु मेरा लागि गर्व र सम्मानको विषय हो।’

‘अबको पालो ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियन क्षेत्रको’

सम्बोधनका क्रममा उनले राष्ट्रसंघको नेतृत्वमा क्षेत्रीय चक्रीय प्रणालीको पूर्ण पालना हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। अबको पालो ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियन क्षेत्रको भएको भन्दै उनले सोही क्षेत्रबाट महिला उम्मेदवारले नेतृत्व सम्हाल्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन्।

‘मलाई लाग्छ, अब ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियन क्षेत्रबाट कुनै महिलाले यस संस्थाको नेतृत्व सम्हाल्नुपर्छ। यो नै वर्तमान समयको आवश्यकता हो,’ उपमहासचिव मोहम्मदले थपिन्, ‘विश्वलाई अहिले जुन सद्भाव र उपचारको खाँचो छ, त्यो सोही क्षेत्रकी महिला उम्मेदवारबाट पूरा हुने मेरो विश्वास छ।’

आफ्नो वर्तमान कार्यकाल पूरा गरेपछि गृहदेश नाइजेरिया फर्किएर सेवा गर्ने योजना रहेको पनि उनले सुनाइन्।

६ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा

वर्तमान महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको कार्यकाल यसै वर्षको अन्त्य (सन् २०२६) मा समाप्त हुँदैछ। नयाँ महासचिव चयनका लागि हालसम्म ६ जना उम्मेदवारहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्।

तीमध्ये उपमहासचिव मोहम्मदले जोड दिएझैँ ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियन क्षेत्रका ४ जना महिला उम्मेदवार पनि चुनावी मैदानमा रहेका छन्।

स‌ंयुक्त राष्ट्र संघ
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