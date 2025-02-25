मेसीले लेखे विश्वकप इतिहासकै अर्को अविश्वसनीय अध्याय

२४ असार, काठमाडौं । लियोनेल मेसीका आँखा रसाइरहेका थिए । एटलान्टा स्टेडियमको बीच मैदानमा उनी आफ्ना टोलीका खेलाडीहरूको काँधमा टाउको राखेर भक्कानिएका थिए ।
केही मिनेटअघिसम्म ती आँसु विश्वकपबाट दर्दनाक बिदाइका हुन सक्थे । तर खेल सकिँदासम्म तिनै आँसु राहत, गर्व र अर्को ऐतिहासिक पुनरागमनको खुसीमा बदलिएका थिए ।
विश्व च्याम्पियन अर्जेन्टिनाले अन्तिम २० मिनेट बाँकी रहँदा इजिप्टसँग २–० ले पछि परेको अवस्थामा विश्वकपबाट बाहिरिने खतरा सामना गरिरहेको थियो ।
स्टेडियमको विशाल स्क्रिनमा निराश मुद्रामा माथितिर हेरिरहेका ३९ वर्षीय मेसीको दृश्यले लाखौं समर्थकको मन भारी बनाएको थियो ।
त्यही क्षणमा कतिपयले यो विश्वकपमा उनको अन्तिम खेल हुन सक्ने अनुमान गरिरहेका थिए । तर अर्जेन्टिनाले हार मानेन ।
अन्तिम १४ मिनेटमा तीन गोल गर्दै अर्जेन्टिनाले खेललाई ३–२ मा पल्टायो र विश्वकप इतिहासकै सबैभन्दा रोमाञ्चक पुनरागमनमध्ये एक रच्यो । निराशाबाट सुरु भएको रात अन्त्यमा उत्सवमा बदलियो ।
अझै उस्तै जादुगर
उमेर ३९ पुगिसकेको छ । मेसी पहिलेझैं लगातार दौडिँदैनन् । धेरै समय उनी हिँडेरै खेलको गति नियाल्छन् । तर उनी कहिले दौडिने, कहिले पास दिने र कहिले प्रहार गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने उनको फुटबल मस्तिष्क भने अझै संसारकै तीक्ष्णमध्ये एक छ ।
इजिप्टका गोलकिपर मोस्तफा शोबेरले सुरुदेखि नै अद्भुत प्रदर्शन गरेका थिए । पहिलो हाफमा मेसीको पेनाल्टी बचाउँदै उनले अर्जेन्टिनालाई थप दबाबमा पारे । विश्वकप इतिहासमा मेसीले गुमाएको यो आठौं पेनाल्टी थियो भने एउटै विश्वकपमा (शुटआउट बाहेक) दुई पेनाल्टी गुमाउने पहिलो खेलाडी पनि बने ।
यासेर इब्राहिम र मोस्तफा जिकोका गोलले इजिप्ट २–० ले अघि बढ्दा विश्व च्याम्पियनको यात्रा लगभग समाप्त भएको देखिन्थ्यो ।
तर त्यसपछि मैदानमा फेरि मेसीको जादु बोल्न थाल्यो ।
७९औं मिनेटमा उनले दिएको उत्कृष्ट क्रसलाई क्रिस्टियन रोमेरोले हेडमार्फत गोलमा परिणत गर्दै अर्जेन्टिनालाई खेलमा फर्काए । त्यसको चार मिनेट १८ सेकेन्डपछि मेसी आफैंले बायाँ खुट्टाले शक्तिशाली प्रहार गर्दै बललाई क्रसबारमा ठोक्काएर जाली चुमाए र खेल २–२ मा पुर्याए ।
इजिप्टले अन्तिमसम्म संघर्ष गरे पनि इन्जुरी समयमा एन्जो फर्नान्डेजको निर्णायक हेडरले अर्जेन्टिनालाई ३–२ को अविश्वसनीय जित दिलायो ।
आँसु, उत्सव र अमर दृश्य
अन्तिम सिठी बज्नेबित्तिकै केही मिनेटअघि निराश देखिएका मेसीलाई उनका सहकर्मीहरूले काँधमा उठाएर हावामा उछाले ।
अर्जेन्टिनी समर्थकहरूले लामो समयसम्म स्टेडियम नछोडी गीत गाउँदै जितको उत्सव मनाए ।
मेसीका आँसु अब हारका थिएनन्। ती विश्वकपमा फेरि एकपटक चमत्कार रचेको सन्तुष्टिका आँसु थिए ।
विश्वकप इतिहासमा अर्को कीर्तिमान
यो खेलसँगै मेसीले विश्वकपमा नयाँ इतिहास पनि रचे ।
उनी विश्वकपको नकआउट चरणमा लगातार छ खेलमा गोल गर्ने पहिलो खेलाडी बने । जारी विश्वकपमा उनको गोल संख्या आठ पुगेको छ, जुन सन् १९७० मा जर्मनीका गर्ड मुलरले पहिलो पाँच खेलमा गरेको १० गोलयताकै उत्कृष्ट प्रदर्शन हो ।
पछिल्ला नौ विश्वकप खेलमा मेसीले १६ गोलमा प्रत्यक्ष योगदान दिएका छन्- १३ गोल र तीन असिस्ट ।
इंग्ल्यान्डका लागि बढ्यो चुनौती
अर्जेन्टिनाको यो जितले प्रतियोगिताको नकआउट समिकरण पनि बदलिदिएको छ ।
यदि अर्जेन्टिना पराजित भएको भए इंग्ल्यान्डको सम्भावित बाटो निकै सहज देखिन्थ्यो । तर अब इंग्ल्यान्डले क्वार्टरफाइनलमा नर्वेलाई हराए पनि फाइनल पुग्ने यात्रामा मेसी नेतृत्वको अर्जेन्टिनासँग भेट हुन सक्छ ।
पूर्व इंग्लिस गोलकिपर पाउल रोबिन्सनले भनेका छन्, ‘यो अविश्वसनीय थियो । अर्जेन्टिना लगभग प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेको थियो । तर त्यसपछि मेसी आए र खेलको सम्पूर्ण कथा बदलिदिए ।’
जहाँ मेसी छन्, त्यहाँ आशा अझै बाँकी हुन्छ
अर्जेन्टिना केवल मेसीमा निर्भर टोली होइन । यो टोलीमा प्रतिभा, अनुभव र हार नमान्ने मानसिकता प्रशस्त छ। तर जब सबैभन्दा कठिन क्षण आउँछ, त्यही बेला मेसीले आफू किन सर्वकालीन महान खेलाडीमध्ये एक हुन् भन्ने फेरि प्रमाणित गर्छन् ।
तथ्यांकअनुसार रोमेरोले पहिलो गोल गर्दा अर्जेन्टिनाको जित्ने सम्भावना मात्र ०.६ प्रतिशत थियो । तर विश्व च्याम्पियनहरूले असम्भवलाई सम्भव बनाए ।
विश्वकपका थुप्रै नाटकीय खेलहरूमध्ये यो खेल पनि इतिहासमा लामो समय सम्झिइनेछ । र यसको केन्द्रमा फेरि एकपटक थिए- लियोनेल मेसी ।
आँसुबाट सुरु भएको रात अन्त्यमा अर्को अमर विश्वकप कथामा बदलियो ।
-बीबीसीबाट
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