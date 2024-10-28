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मानसिक स्वास्थ्यबारे युवाहरूको मौनता : समाजको एक चुनौती

२०८३ असार २४ गते १४:२४ २०८३ असार २४ गते १४:२४

अनलाइनखबर

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अनलाइनखबर

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मानसिक स्वास्थ्यबारे युवाहरूको मौनता : समाजको एक चुनौती

मानसिक स्वास्थ्य भनेको केवल मनको अवस्था मात्र होइन, यो हाम्रो समग्र भलाइको एक महत्वपूर्ण भाग हो । हामीले सामान्यतया मानसिक स्वास्थ्यलाई शारीरिक स्वास्थ्यबाट फरक रूपमा हेर्ने गर्दछौं, तर वास्तवमा दुवै एकअर्कासँग गहिरो सम्बन्धित छन् । विशेषगरी युवा पुस्तामा, मानसिक स्वास्थ्यको समस्याहरू दिनप्रतिदिन बढिरहेका छन् ।

उनीहरूमा भावनात्मक तनाव, आत्मविश्वासको कमी, र सामाजिक दबाबले मानसिक स्वास्थ्यमा असर पार्दै आएको छ । यसले उनीहरूको दैनिक जीवनमा चुनौती खडा गर्छ । आजको डिजिटल युगमा सामाजिक सञ्जालको अधिक प्रयोग, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण, र भविष्यको अनिश्चितताले युवाहरूमा तनाव र मानसिक स्वास्थ्यका समस्या बढाइरहेका छन् ।

केही दिनअघि, यस्ता केही युवाहरूसँग भेट भयो । उनीहरू मानसिक स्वास्थ्यका समस्याको बारेमा खुल्न चाहँदैनथे, किनभने उनीहरूलाई लाग्थ्यो कि तनाव, डर, वा चिन्ता सबैलाई हुने सामान्य समस्या हो । यस्ता भावनाहरूलाई नजरअन्दाज गर्न हुँदैन, किनभने समयमै समर्थन र उपचार नपाए, यी समस्याहरू गहिरो हुन सक्छन् ।

मानसिक स्वास्थ्यलाई सामाजको मौन चुनौती भनिन्छ, किनभने यसबारे कसैले बोल्न चाहँदैनन् । युवाहरू, खासगरी, कसैले पनि भन्न चाहँदैनन् कि मलाई मानसिक तनाव छ, वा मलाई मानसिक समस्या छ, किनभने हाम्रो समाजमा मानसिक स्वास्थ्यलाई अझैपनि नकारात्मक रूपमा हेर्ने गरिन्छ ।

त्यसैले, यो समाजको मौन चुनौती बनेको छ, जहाँ कसैले बोल्दैनन्, बोल्न पनि चाहँदैनन्, । बोलेका व्यक्ति पनि समाजमा बस्न लाज मान्ने गर्छन् ।

यो मौनताकै कारण समस्या दिनप्रतिदिन बढ्दै जान्छ, र समाजका धेरै मानिसहरूलाई एक्लो महसुस हुन थाल्छ । यसैले, हामीले यो मौनतालाई चिर्न, खुलेर बोल्न प्रोत्साहन दिन, र युवाहरूको मानसिक स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकता बनाउनुपर्छ ।

मानसिक स्वास्थ्य भनेको केवल सबैले बुझ्ने समान कुरा होइन, यो धेरै फरक हुन्छ । शारीरिक स्वास्थ्य त देखिने र महसुस हुने हुन्छ, तर मानसिक स्वास्थ्यले धेरै समस्याहरू ल्याउन सक्छ, र धेरै मानिसहरू बोल्न चाहँदैनन् । त्यसैले मानसिक स्वास्थ्यलाई प्रवर्द्धन गर्न र मानसिक समस्याहरू रोकथाम गर्न, हामीले केही उपायहरू अपनाउनुपर्छ ।

पहिलो, यदि तपाईंलाई तनाव महसुस हुन्छ भने, विश्वासिलो साथी वा परिवारका सदस्यसँग खुला रूपमा बोल्नुहोस् । दोस्रो, सुरुवाती स्तरमै चिन्हहरू देखिएमा, थेरापी वा परामर्शमा जाने विचार गर्नुहोस् । तेस्रो, दैनिक जीवनमा सन्तुलित भोजन, नियमित व्यायाम, र ध्यान जस्ता अभ्यासहरू अपनाएर मानसिक स्वास्थ्यलाई सुधार गर्न सकिन्छ । युवाहरूलाई सुरक्षित र गोप्य वातावरणमा बोल्न दिन समर्थन समूहहरू स्थापना गर्नु राम्रो हुन्छ ।

स्कुल र कलेजहरूमा मानसिक स्वास्थ्यका लागि खुला परामर्श सेसन राख्नुपर्छ । डिजिटल प्लेटफर्महरूमा पनि सुरक्षित रूपमा सहारा र सुझाव दिने जस्ता रोकथाम उपायहरूलाई युवाहरूमा सहज बनाउन सकिन्छ ।

मानसिक स्वास्थ्यका बारेमा मौन रहनु समाधान होइन, आजको एउटा खुला संवादले भोलिको एउटा जीवन बचाउन सक्छ ।

मानसिक स्वास्थ्य मौनता युवा
हट टपिक्स
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस
लेखक
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