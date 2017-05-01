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हृदय समस्या : ट्राइग्लिसराइड र कोलेस्टेरोल एउटै हो ?

२०८३ असार २३ गते १७:४२ २०८३ असार २३ गते १७:४२
डा. अशोक श्रेष्ठ

डा. अशोक श्रेष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ

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डा. अशोक श्रेष्ठ

डा. अशोक श्रेष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ

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हृदय समस्या : ट्राइग्लिसराइड र कोलेस्टेरोल एउटै हो ?

हाम्रो शरीर एउटा राम्रो मेसिन जस्तै हो । यसलाई राम्रोसँग चलाउन खानपान, व्यायाम र आरामको जरुरत पर्छ । आजको व्यस्त जीवनमा हृदय रोग सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ । नेपालमा पनि युवा उमेरका मानिसहरू हर्ट अट्याक र स्ट्रोकबाट प्रभावित भइरहेका छन् ।

धेरैले रक्तचाप र कोलेस्टेरोल मात्र नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने सोच्छन् । तर ट्राइग्लिसराइड भनेको अर्को महत्वपूर्ण कुरा हो जसलाई धेरैले बेवास्ता गर्छन् । धेरै जसो मानिसले ट्राइग्लिसराइड र कोलेस्टेरोललाई एउटै ठान्छन् तर यी दुवै फरक छन् ।

कोलेस्टेरोल सामान्य छ भने पनि ट्राइग्लिसराइड बढी भएमा हर्ट अट्याक, स्ट्रोक, कलेजोमा बोसो जम्मा हुने समस्या र प्यान्क्रियाटाइटिस जस्ता गम्भीर रोग लाग्न सक्छ ।

स्वास्थ्यप्रति सचेत भएर नियमित जाँच गर्नुहोस् र राम्रो बानी बसाल्नुहोस् । सानो सानो परिवर्तनले ठूलो फाइदा दिन्छ। स्वस्थ शरीरमा नै राम्रो जीवन बिताउन सकिन्छ ।

कोलेस्टेरोल भनेको के हो ?

कोलेस्टेरोल शरीरमा पाइने एक मैनजस्तो पदार्थ हो । यो हाम्रो शरीरका लागि निकै जरुरी छ । यसले कोषहरूको भित्ता बलियो बनाउँछ, विभिन्न हर्मोन उत्पादन गर्न मद्दत गर्छ, भिटामिन डी बनाउँछ र खानेकुरा पचाउन पनि सहयोग गर्छ ।

शरीरमा रहेको कोलेस्टेरोलको ठूलो भाग कलेजोले आफैं उत्पादन गर्छ । केही भने खानाबाट प्राप्त हुन्छ । कोलेस्टेरोल दुई प्रकारका हुन्छन् । राम्रो कोलेस्टेरोलले शरीरबाट अतिरिक्त बोसो हटाउँछ । खराब कोलेस्टेरोल बढी भए भने रक्तनलीमा जम्मा हुन्छ र रगतको बाटो साँघुरो बनाउँछ ।

यो बढ्नुका मुख्य कारणहरू छन् जस्तै जंकफुड, फ्राई खानेकुरा, मोटोपन, धूम्रपान, तनाव र व्यायामको कमी आदि । यदि खराब कोलेस्टेरोल बढ्यो भने मुटुमा समस्या आउन सक्छ । यसैले नियमित रूपमा लिपिड टेस्ट गरेर आफ्नो स्तर जाँच गर्नुहोस् । स्वस्थ खानपान र सक्रिय जीवनशैलीले कोलेस्टेरोललाई नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ ।

ट्राइग्लिसराइड भनेको के हो ?

ट्राइग्लिसराइड शरीरले ऊर्जा भण्डारण गर्न प्रयोग गर्ने मुख्य बोसो हो । जब हामीले आवश्यकताभन्दा बढी क्यालोरी खान्छौं, विशेष गरी चिनी, मिठाई, रिफाइन्ड कार्बोहाइड्रेट जस्ता खानेकुरा, शरीरले यसलाई ट्राइग्लिसराइडमा बदल्छ र फ्याट सेलमा जम्मा गर्छ ।

यो आवश्यक पर्दा ऊर्जाको रूपमा प्रयोग हुन्छ । तर निरन्तर बढ्दै गएमा यो खतरनाक बन्छ । ट्राइग्लिसराइड बढ्नुका मुख्य कारणहरू छन् जस्तै अत्यधिक चिनी खानु, मोटोपन, डायबिटिज, रक्सी सेवन, धूम्रपान र व्यायाम नगर्नु ।

यसले कलेजोमा बोसो जम्मा गर्छ र प्यान्क्रियाज सुन्निने समस्या हुन सक्छ । अहिले युवा उमेरमै पनि यो समस्या बढ्दै छ किनकि हामीले फास्टफुड र मीठा पेय पदार्थ बढी खान थालेका छौं । ट्राइग्लिसराइडलाई नियन्त्रण गर्न खानपानमा ध्यान दिनु र नियमित व्यायाम गर्नु अत्यन्त जरुरी छ । यसले हृदयलाई पनि सुरक्षित राख्छ ।

ट्राइग्लिसराइड र कोलेस्टेरोलमा मुख्य फरक

ट्राइग्लिसराइड र कोलेस्टेरोल दुवै बोसोका प्रकार हुन् तर यिनीहरूको काम र प्रभाव फरक छ । कोलेस्टेरोल मुख्य रूपमा शरीरको संरचना बनाउन र हर्मोन उत्पादन गर्न काम गर्छ । यो कलेजोले बनाउँछ र खानाबाट पनि आउँछ । यसले कोषहरू बलियो बनाउँछ ।

अर्कोतिर ट्राइग्लिसराइडले भने अतिरिक्त क्यालोरी र चिनीलाई भण्डारण गर्ने काम गर्छ । यो बढी खाएको ऊर्जालाई बचत गर्छ । कोलेस्टेरोल बढ्दा मुख्य रूपमा रक्तनली बन्द हुने खतरा हुन्छ भने ट्राइग्लिसराइड बढ्दा कलेजो र प्यान्क्रियाजमा पनि समस्या आउँछ ।

दुवै बढेमा हर्ट अट्याक र स्ट्रोकको जोखिम बढ्छ । तर ट्राइग्लिसराइड बढ्नुको मुख्य कारण चिनी र जंकफुड हो भने कोलेस्टेरोल बढ्नुमा खराब खराब चिल्लो र तनावको भूमिका हुन्छ । लिपिड प्रोफाइल परीक्षण गर्दा दुवैको स्तर थाहा पाउन सकिन्छ । यी दुवैलाई छुट्टाछुट्टै तरिकाले नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यसले स्वास्थ्य राम्रो राख्न मद्दत गर्छ ।

किन यी दुवै खतरनाक छन् ?

ट्राइग्लिसराइड र कोलेस्टेरोल दुवै बढेमा शरीरमा विभिन्न समस्या निम्तिन्छन् । यी रक्तनलीको भित्तामा जम्मा हुन्छन् र रगतको प्रवाह घटाउँछन् । यसले हार्ट अट्याक र स्ट्रोक निम्त्याउँछ ।

ट्राइग्लिसराइड बढ्दा कलेजोमा बोसो जम्मा हुन्छ जसलाई फ्याटी लिभर भनिन्छ । यसले प्यान्क्रियाटाइटिस पनि गराउन सक्छ । कोलेस्टेरोल बढ्दा रक्तनली साँघुरो हुन्छ र मुटुले राम्रोसँग रगत पम्प गर्न सक्दैन।

यदि समयमै ध्यान नदिइएमा ठूलो खतरा हुन सक्छ । त्यसैले नियमित जाँच र स्वस्थ बानी अपनाउनु अत्यन्त जरुरी छ ।

कसरी नियन्त्रण गर्ने ?

ट्राइग्लिसराइड र कोलेस्टेरोल नियन्त्रण गर्न सजिला तर प्रभावकारी उपाय छन् ।

– चिनी, मिठाई, डिप फ्राइ गरेका र प्रशोधित खानेकुरा कम गर्ने ।

– सागपात, फलफूल, अन्न र दाल बढी खाने ।

– दिनमा कम्तीमा ३० मिनेट व्यायाम गर्ने ।

– दौड्ने वा योग गर्ने । यसले ट्राइग्लिसराइड छिट्टै घटाउँछ ।

-तौल नियन्त्रणमा राख्न सके मोटोपन घटाउँदा दुवै स्तर सुधारिन्छ ।

-रक्सी र चुरोट पूर्ण रूपमा छोड्ने ।

-पानी प्रशस्त पिउने ।

-४० वर्ष माथि भए हरेक वर्ष लिपिड टेस्ट गराउने ।

कोलेस्टेरोल ट्राइग्लिसराइड मुटुरोग
हट टपिक्स
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस
डा. अशोक श्रेष्ठ
लेखक
डा. अशोक श्रेष्ठ
मुटुरोग विशेषज्ञ

डा. अशोक श्रेष्ठ काठमाडौंस्थित फ्रन्टलाइन अस्पतालमा कार्यरत छन् । कार्डियोलोजीमा एमडी गरेका उनको नेपाल मेडिकल काउन्सिल नम्बर १७३२२ हो ।

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