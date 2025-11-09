+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

नियमित उडान नहुँदा टरिगाउँ विमानस्थलमा रहेको इन्धन डिपो समस्यामा

विमानस्थलमा नेपाल आयल निगमले इन्धन डिपो स्थापना गरेकामा नियमित हवाई उडान नहुँदा डिपो सञ्चालनमा समस्या भएको हो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २५ गते १९:००

२५ असार, तुलसीपुर  ।  दाङको टरिगाउँ विमानस्थलमा नियमित हवाई उडान नहुँदा इन्धन डिपो समस्यमा परेको छ । विमानस्थलमा नेपाल आयल निगमले इन्धन डिपो स्थापना गरेकामा नियमित हवाई उडान नहुँदा डिपो सञ्चालनमा समस्या भएको हो ।

कार्यालयका लेखा अधिकृत कैलाश देवकोटाका अनुसार गत वैशाखमा एक हजार लिटर मात्रै इन्धन बिक्री भएको थियो ।

जेठमा ६६० लिटर र असारको अहिलेसम्म ८३४ लिटर इन्धन बिक्री भएको उनले जानकारी दिए ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १७ हजार ९०९ लिटर बिक्री भएको थियो । चालु आवमा ३४ हजार ३४ लिटर बिक्री भएको जनाउँदै उनले मासिक बिक्रीदर दुई हजार ८४६ लिटर रहेको बताए ।

‘सातामा चार दिन जहाज आउने भनिए पनि कहिल्यै दुई दिन मात्रै आउने, कुनै साता नआउने समस्या छ,’ उनले भने, ‘त्यसले इन्धन डिपो चलाउन समस्या भइरहेको छ ।’ –रासस

इन्धन डिपो टरिगाउँ विमानस्थल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

किसानले मल पाएनन्, ग्रिन युरिया प्लान्ट स्थापना गरौं : सांसद लामा

किसानले मल पाएनन्, ग्रिन युरिया प्लान्ट स्थापना गरौं : सांसद लामा
मन्त्री पदमा सम्झौता गरेर महामन्त्रीबाट उम्मेदवारी फिर्ता लिएको होइन : बुर्लाकोटी

मन्त्री पदमा सम्झौता गरेर महामन्त्रीबाट उम्मेदवारी फिर्ता लिएको होइन : बुर्लाकोटी
ग्यालियम धातुको १५० वर्ष पुरानो रहस्य सुल्झियो

ग्यालियम धातुको १५० वर्ष पुरानो रहस्य सुल्झियो
ब्रह्माण्डको सुरुवातमा देखिएका पुराना क्वाजारले वैज्ञानिकहरू चकित

ब्रह्माण्डको सुरुवातमा देखिएका पुराना क्वाजारले वैज्ञानिकहरू चकित
त्रिवि उपकुलपतिसँग स्ववियुका २१ बुँदे माग

त्रिवि उपकुलपतिसँग स्ववियुका २१ बुँदे माग
कांग्रेस सांसदको जिकिर– १० हजार जरिवानापछि तनावले त्रिपुरेश्वरमा आत्मदाह प्रयास

कांग्रेस सांसदको जिकिर– १० हजार जरिवानापछि तनावले त्रिपुरेश्वरमा आत्मदाह प्रयास

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘संविधान पढ्न त जान्दिनँ, त्यहाँ सबैको बास हुने लेखेको छ रे’

‘संविधान पढ्न त जान्दिनँ, त्यहाँ सबैको बास हुने लेखेको छ रे’
पत्रकारसँग सुम्निमा किन उदास ?

पत्रकारसँग सुम्निमा किन उदास ?
पासपोर्ट ठेक्कामा अख्तियार : पहिले ग्रिन सिग्नल दियो, अहिले आफैं मुद्दा लग्यो

पासपोर्ट ठेक्कामा अख्तियार : पहिले ग्रिन सिग्नल दियो, अहिले आफैं मुद्दा लग्यो
कीर्तिमानी सुनमायालाई इटालीमा विजयको ध्वजा, नेपालमा सरकारको उपेक्षा

कीर्तिमानी सुनमायालाई इटालीमा विजयको ध्वजा, नेपालमा सरकारको उपेक्षा
उद्घाटन-शिलान्यास बन्द, सिंहदरबारमा छैन कार्यकर्ताको झुन्ड

उद्घाटन-शिलान्यास बन्द, सिंहदरबारमा छैन कार्यकर्ताको झुन्ड
‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी देखिएन, निरंकुशतातिर धकेलिने संशय छ’

‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी देखिएन, निरंकुशतातिर धकेलिने संशय छ’
भारतीय सुरक्षाकर्मीको बन्दुक निस्तेज पारेकी नुरजहाँ बेगमको माइतीघर यात्रा

भारतीय सुरक्षाकर्मीको बन्दुक निस्तेज पारेकी नुरजहाँ बेगमको माइतीघर यात्रा

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

5 Stories
एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

7 Stories
बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

5 Stories
हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित