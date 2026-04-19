+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सरकारलाई रक्षाको सुझाव– देश बनाउनुअघि देश बुझ

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २६ गते १३:१०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अगुवा जेनजी अभियन्ता रक्षा बमले 'देश बनाउनुअघि देश बुझ्न' सरकारलाई सुझाव दिएकी छिन्।
  • उनले आन्दोलनमा घाइते भएका गणेश नेपालीको आत्मदाह प्रयासप्रति दुःख व्यक्त गर्दै सत्ताधारीहरूलाई कडा प्रश्न गरेकी छन्।
  • बमले गरीब जनताको आर्थिक अवस्था नबुझी चर्को ट्राफिक जरिवाना लगाउने सरकारी कदमको कडा आलोचना गरेकी छन्।

२६ असार, काठमाडौं । अगुवा जेनजी अभियन्ता रक्षा बमले सरकारलाई ‘देश बनाउनुअघि देश बुझ्न’ सुझाव दिएकी छन्। पछिल्लो समय भुइँतहका मानिसहरूले भोग्नुपरेको पीडा र सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्तो आक्रोश पोखेकी हुन्।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा सामान्य घाइते भएका युवा गणेश नेपालीले विहीबार गरेको आत्मदाह प्रयासको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै रक्षाले भनिन्, ‘गणेश नेपाली जेनजी आन्दोलनमा सहभागी थिए। आन्दोलनका क्रममा उनको हातमा सामान्य चोट पनि लागेको रहेछ। उनी त्यही आन्दोलनकारी हुन्, जो आफू बाँच्न लायक देश होस् भनेर त्यो दिन सडकमा ओर्लिएका थिए।’

आन्दोलनकै जगमा सत्तामा पुगेकाहरूले अहिले ती घाइते र सङ्घर्षशील युवाहरूलाई बिर्सिएको आरोप उनले लगाएकी छन्। ‘आज त्यही सङ्घर्षका कारण तिमीहरू सत्ता र शक्तिमा छौ, तर ऊ तिमीहरूको शासनमा अस्पतालको शय्यामा मृत्यु र जीवनबीच जुधिरहेको छ,’ उनले सत्ताधारीहरूलाई प्रश्न गरेकी छन्।

दुईतिहाइ बहुमतको अहङ्कारमा सरकारले जनतामाथि त्रास फैलाउने काम मात्र गरेको बमको तर्क छ। दुईतिहाइको मातले जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने सोचेर सरकारले भुइँतहका मानिसहरूमाथि त्रासमाथि त्रास थोपर्दै आइरहेको उनले उल्लेख गरेकी छन्।

पछिल्लो समय सरकारले ल्याउन लागेको ठूलो राशिको ट्राफिक जरिवानाको प्रसङ्गलाई जोड्दै रक्षाले थपिन्, ‘ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्दा हजारौँ/लाखौँ जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था तिमीहरूले आफ्नै आर्थिक हैसियतअनुसार ल्याउँदै छौ। तर तिमीहरूलाई याद रहोस्, यो देश १,००० रुपैयाँ जरिवाना तिर्न नसकेर आत्मदाह गर्न बाध्य हुने मानिसहरूको देश हो।’

नेपालको वास्तविक धरातल र गरिब जनताको अवस्था नबुझीकन नीति नियमहरू ल्याइएको भन्दै उनले ‘देश बनाउँछु’ भन्दै कुर्सीमा पुगेकाहरूले सुरुमा देशको वास्तविकता बुझ्नुपर्नेमा जोड दिएकी हुन्।

रक्षा बम सरकार
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

व्यक्ति बलियो बनाउँदा तानाशाह जन्मिन्छ भन्ने सरकारले बुझोस् : रक्षा बम

व्यक्ति बलियो बनाउँदा तानाशाह जन्मिन्छ भन्ने सरकारले बुझोस् : रक्षा बम
खगेन्द्र सुनारको अभिव्यक्तिमा शक्तिको मात र अहंकार झल्किन्छ : रक्षा बम

खगेन्द्र सुनारको अभिव्यक्तिमा शक्तिको मात र अहंकार झल्किन्छ : रक्षा बम
प्रधानमन्त्री बालेनलाई रक्षा बमको सुझाव : ज्ञानको अहंकार नदेखाउनू  

प्रधानमन्त्री बालेनलाई रक्षा बमको सुझाव : ज्ञानको अहंकार नदेखाउनू  
बालेनलाई रक्षाको जवाफ : साँचो क्रान्ति ज्ञानबाट होइन, करुणाबाट सुरु हुन्छ

बालेनलाई रक्षाको जवाफ : साँचो क्रान्ति ज्ञानबाट होइन, करुणाबाट सुरु हुन्छ
रविलाई रक्षा बमको प्रश्न- भोलि छाती थाप्न आउनुहुन्छ नि ?

रविलाई रक्षा बमको प्रश्न- भोलि छाती थाप्न आउनुहुन्छ नि ?
सुकुमवासी बस्ती हटाउने निर्देशन बालेनको ‘अपरिपक्वता’ र रास्वपाको ‘राजनीतिक बेइमानी’ : रक्षा बम

सुकुमवासी बस्ती हटाउने निर्देशन बालेनको ‘अपरिपक्वता’ र रास्वपाको ‘राजनीतिक बेइमानी’ : रक्षा बम

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कांग्रेस असन्तुष्ट समूहको शक्ति कति ?

कांग्रेस असन्तुष्ट समूहको शक्ति कति ?
‘संविधान पढ्न त जान्दिनँ, त्यहाँ सबैको बास हुने लेखेको छ रे’

‘संविधान पढ्न त जान्दिनँ, त्यहाँ सबैको बास हुने लेखेको छ रे’
पत्रकारसँग सुम्निमा किन उदास ?

पत्रकारसँग सुम्निमा किन उदास ?
पासपोर्ट ठेक्कामा अख्तियार : पहिले ग्रिन सिग्नल दियो, अहिले आफैं मुद्दा लग्यो

पासपोर्ट ठेक्कामा अख्तियार : पहिले ग्रिन सिग्नल दियो, अहिले आफैं मुद्दा लग्यो
कीर्तिमानी सुनमायालाई इटालीमा विजयको ध्वजा, नेपालमा सरकारको उपेक्षा

कीर्तिमानी सुनमायालाई इटालीमा विजयको ध्वजा, नेपालमा सरकारको उपेक्षा
उद्घाटन-शिलान्यास बन्द, सिंहदरबारमा छैन कार्यकर्ताको झुन्ड

उद्घाटन-शिलान्यास बन्द, सिंहदरबारमा छैन कार्यकर्ताको झुन्ड
‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी देखिएन, निरंकुशतातिर धकेलिने संशय छ’

‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी देखिएन, निरंकुशतातिर धकेलिने संशय छ’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

5 Stories
एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

7 Stories
बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

5 Stories
हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित