+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मुगुका सांसद शाही भन्छन्– गणेशको राति नै मृत्यु भइसकेको थियो, सरकारले नाटक गर्‍यो

‘सरकारले गणेशकाप्रति नाटक गर्‍यो । हिजो बेलुका म त्यहाँ (वीर अस्पताल) गएको थिएँ । उसको चिकित्सकले भने अनुसार ९५ प्रतिशत बाँच्ने अवस्था छैन भन्नुभएको थियो । आज रातभर गृहमन्त्री लगायतले जुन स्टन्टबाजी गर्नुभएको छ,’ उनले भनेका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २६ गते १३:५८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सांसद खड्गबहादुर शाहीले मुगुका गणेश नेपालीको मृत्युको विषयमा सरकारले 'स्टन्टबाजी' र 'नाटक' गरेको आरोप लगाउनुभएको छ ।
  • शाहीले गणेशको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा पनि गृहमन्त्रीले नयाँ दिल्ली लैजाने भन्दै प्रचारबाजी गरेको जिकिर गर्नुभएको छ ।
  • वीर अस्पताल पुग्दा चिकित्सकले गणेशको बाँच्ने सम्भावना नरहेको जानकारी दिएको र पछि मृत्यु लुकाइएको सांसद शाहीले उल्लेख गर्नुभयो ।

२६ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद खड्गबहादुर शाहीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका २५ वर्षीय गणेश नेपालीको मृत्युका विषयमा सरकारले ‘हैकमवाद’ चलाएको आरोप लगाएका छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्ने क्रममा उनले नेपालीको मृत्युको विषयमा सरकारले ‘नाटक’ गरेको समेत बताए ।

सांसद शाही मुगुबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्छन् । उनले यो विषयमा घटनालगत्तै पनि संसद्मा आफ्ना कुरा राखेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

हिजै राति आफू र प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे वीर अस्पताल पुगेको र त्यतिबेलै चिकित्सकहरूले ९५ प्रतिशत बाँच्ने सम्भावना नरहेकोबारे आफूहरूलाई जानकारी गराएको उनले बताए ।

‘सरकारले गणेशकाप्रति नाटक गर्‍यो । हिजो बेलुका म त्यहाँ (वीर अस्पताल) गएको थिएँ । उसको चिकित्सकले भने अनुसार ९५ प्रतिशत बाँच्ने अवस्था छैन भन्नुभएको थियो । आज रातभर गृहमन्त्री लगायतले जुन स्टन्टबाजी गर्नुभएको छ,’ उनले भनेका छन् ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले राति नै अस्पताल पुगेर उपचारका लागि नयाँ दिल्ली लाने तयारी भएको बताएका थिए । साथै, अस्पतालदेखि विमानस्थलसम्म प्रहरी परिचालन समेत गरेका थिए ।

गृहमन्त्रीको उक्त कार्यलाई सांसद शाहीले ‘स्टन्टबाजी’ को संज्ञा दिएका छन् ।

‘उहाँले गर्न खोज्नुभएको प्रयास होला ठिक । तर गणेश नेपाली राति नै बितिसकेका रहेछन् । बिहानसम्म घोषणा गरिएन । हामी भीष्मराज आङ्देम्बे र म गइसकेपछि शैयामा राखिरहेको लासलाई हेरिसकेपछि स्वास्थ्यमन्त्री, अस्पतालका चिकित्सकसँग बसेर उहाँहरूले किन घोषणा गर्नुभएन त ?,’ उनले भने, ‘मान्छे बितिसकेको छ, पत्रकार सम्मेलन गरेर उपचार भइरहेको छ भन्नुहुन्छ । मान्छेको मृत्यु भइसकेको छ, तपाईं के को पत्रकार सम्मेलन गर्दै हुनुहुन्छ, भनेपछि अहिले मृत्यु घोषणा प्रयास गरिरहेका थिए ।’

खड्गबहादुर शाही
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

पाठ्यक्रम प्रारूप परिवर्तन कार्य तीव्र

पाठ्यक्रम प्रारूप परिवर्तन कार्य तीव्र
गणेश नेपालीलाई अस्पताल लैजाने प्रहरी शैलीमाथि राष्ट्रिय सभामा प्रश्न

गणेश नेपालीलाई अस्पताल लैजाने प्रहरी शैलीमाथि राष्ट्रिय सभामा प्रश्न
गणेश नेपालीकाे मृत्युप्रति परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा दु:ख व्यक्त

गणेश नेपालीकाे मृत्युप्रति परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा दु:ख व्यक्त
सांसद चन्द्र मोहनले गरे गणेश नेपालीप्रति श्रद्धाञ्जली दिँदै संसद्‌मै मौनधारण

सांसद चन्द्र मोहनले गरे गणेश नेपालीप्रति श्रद्धाञ्जली दिँदै संसद्‌मै मौनधारण
‘इक्का’ देखि ‘पेड्डी’ सम्म : यस साता ओटीटीमा हेर्नुहोस् यी १२ फिल्म र वेब-सिरिज

‘इक्का’ देखि ‘पेड्डी’ सम्म : यस साता ओटीटीमा हेर्नुहोस् यी १२ फिल्म र वेब-सिरिज
रास्वपा सरकार बनेदेखि विचित्रका घटना हुन थाले : सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्मा

रास्वपा सरकार बनेदेखि विचित्रका घटना हुन थाले : सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्मा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कांग्रेस असन्तुष्ट समूहको शक्ति कति ?

कांग्रेस असन्तुष्ट समूहको शक्ति कति ?
‘संविधान पढ्न त जान्दिनँ, त्यहाँ सबैको बास हुने लेखेको छ रे’

‘संविधान पढ्न त जान्दिनँ, त्यहाँ सबैको बास हुने लेखेको छ रे’
पत्रकारसँग सुम्निमा किन उदास ?

पत्रकारसँग सुम्निमा किन उदास ?
पासपोर्ट ठेक्कामा अख्तियार : पहिले ग्रिन सिग्नल दियो, अहिले आफैं मुद्दा लग्यो

पासपोर्ट ठेक्कामा अख्तियार : पहिले ग्रिन सिग्नल दियो, अहिले आफैं मुद्दा लग्यो
कीर्तिमानी सुनमायालाई इटालीमा विजयको ध्वजा, नेपालमा सरकारको उपेक्षा

कीर्तिमानी सुनमायालाई इटालीमा विजयको ध्वजा, नेपालमा सरकारको उपेक्षा
उद्घाटन-शिलान्यास बन्द, सिंहदरबारमा छैन कार्यकर्ताको झुन्ड

उद्घाटन-शिलान्यास बन्द, सिंहदरबारमा छैन कार्यकर्ताको झुन्ड
‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी देखिएन, निरंकुशतातिर धकेलिने संशय छ’

‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी देखिएन, निरंकुशतातिर धकेलिने संशय छ’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

9 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

5 Stories
एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

7 Stories
बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित