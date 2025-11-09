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संसद्को रोस्ट्रममा पुगेर भावुक बने गृहमन्त्री

शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा समय लिएर उनी बोल्न पुगेका थिए ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २६ गते १५:४६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गृहमन्त्री सुधन गुरुङ शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको रोस्ट्रममा पुगेर भावुक बनेका छन् ।
  • आँखाभरि आँसु बनाउँदै गृहमन्त्री गुरुङ केही नबोली नै रोस्ट्रमबाट फर्किएका छन् ।

२६ असार, काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ संसद्को रोस्ट्रममा पुगेर भावुक बनेका छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा समय लिएर उनी बोल्न पुगेका थिए ।

रोस्ट्रममा पुग्नासाथ उनी केहीबेर भावुक बने । आँशाभरी आँशु बनाएर उनी रोस्ट्रमबाट नबोली फर्किएका छन् ।

संसद् सुधन गुरुङ
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