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सरकारले नै उखु किसानको भुक्तानी नदिएको भन्दै कांग्रेस सांसदले उठाए प्रश्न

मलको अभावले किसान आक्रान्त बनेका छन्’ उनले भनेका छन्, ‘सरकारी कागजमा सबै सहज जस्तो देखिए पनि व्यवहारमा केही पनि नगरेको देखिएको छ । यस्ता अत्यावश्यक विषयमा गम्भीर हुन आग्रह गर्दछु ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २४ गते १३:३५

२४ असार, काठमाडौं । सरकारले उखु किसानको भुक्तानी नदिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसद अभिषेक प्रताप शाहले प्रश्न उठाएका छन् ।

‘बर्दियाका उखु किसानहरुले डेलिगेशन नै आएर आफूहरूलाई भेटेको संसदलाई जानकारी दिँदै उनले यो विषय एकदम संवेदनशील रहेको भन्दै संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गरे । उनका अनुसार राजापुर सुगर एण्ड केमिकल इन्डस्ट्री प्राइभेट लिमिटेडले २०८२ पुष २२ गते देखि चैत १२ सम्म गते सम्म किसानहरुसँग लाखौं क्विन्टल उखु खरीद गरेको छ ।

बर्दियाको राजापुर नगरपालिका वडा नम्बर ५ बदालपुरका किसानको उखु खरीद गरेको हो । उखु किसानहरुले कम्पनीबाट पाउनुपर्ने प्रति क्विन्टल ६२० को दरले हुन आउने सम्पूर्ण रकम कम्पनीले भुक्तानी गरिसकेको छ ।

तर, नेपाल सरकारले उखु खेती गर्ने किसानहरुलाई उखु कृषक अनुदान बापतको प्रति क्विन्टल उखुको ७० का दरले दिनुपर्ने अनुदान रकम भुक्तानी गर्नमा ढिलाइ भएको उनले बताए । यसप्रति आम किसानको चिन्ता रहेको भन्दै उनले थपे, ‘मन्त्रालय आफै उक्त रकम भुक्तानी गर्नमा आनाकानी गरिरहेको देख्न आएको छ ।’

उक्त रकम भुक्तानीका लागि पहल गरी यथाशीघ्र किसानको रकम निकासा गर्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गरे । साथसाथै मधेश लगायत देशभर अहिले प्रमुख बाली धान र रोपाई चलिरहेको स्मरण गरे ।

‘मलको अभावले किसान आक्रान्त बनेका छन्’ उनले भनेका छन्, ‘सरकारी कागजमा सबै सहज जस्तो देखिए पनि व्यवहारमा केही पनि नगरेको देखिएको छ । यस्ता अत्यावश्यक विषयमा गम्भीर हुन आग्रह गर्दछु ।

संसद्
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