सरकारले नै उखु किसानको भुक्तानी नदिएको भन्दै कांग्रेस सांसदले उठाए प्रश्न

२४ असार, काठमाडौं । सरकारले उखु किसानको भुक्तानी नदिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसद अभिषेक प्रताप शाहले प्रश्न उठाएका छन् ।
‘बर्दियाका उखु किसानहरुले डेलिगेशन नै आएर आफूहरूलाई भेटेको संसदलाई जानकारी दिँदै उनले यो विषय एकदम संवेदनशील रहेको भन्दै संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गरे । उनका अनुसार राजापुर सुगर एण्ड केमिकल इन्डस्ट्री प्राइभेट लिमिटेडले २०८२ पुष २२ गते देखि चैत १२ सम्म गते सम्म किसानहरुसँग लाखौं क्विन्टल उखु खरीद गरेको छ ।
बर्दियाको राजापुर नगरपालिका वडा नम्बर ५ बदालपुरका किसानको उखु खरीद गरेको हो । उखु किसानहरुले कम्पनीबाट पाउनुपर्ने प्रति क्विन्टल ६२० को दरले हुन आउने सम्पूर्ण रकम कम्पनीले भुक्तानी गरिसकेको छ ।
तर, नेपाल सरकारले उखु खेती गर्ने किसानहरुलाई उखु कृषक अनुदान बापतको प्रति क्विन्टल उखुको ७० का दरले दिनुपर्ने अनुदान रकम भुक्तानी गर्नमा ढिलाइ भएको उनले बताए । यसप्रति आम किसानको चिन्ता रहेको भन्दै उनले थपे, ‘मन्त्रालय आफै उक्त रकम भुक्तानी गर्नमा आनाकानी गरिरहेको देख्न आएको छ ।’
उक्त रकम भुक्तानीका लागि पहल गरी यथाशीघ्र किसानको रकम निकासा गर्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गरे । साथसाथै मधेश लगायत देशभर अहिले प्रमुख बाली धान र रोपाई चलिरहेको स्मरण गरे ।
‘मलको अभावले किसान आक्रान्त बनेका छन्’ उनले भनेका छन्, ‘सरकारी कागजमा सबै सहज जस्तो देखिए पनि व्यवहारमा केही पनि नगरेको देखिएको छ । यस्ता अत्यावश्यक विषयमा गम्भीर हुन आग्रह गर्दछु ।
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