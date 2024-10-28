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खाना खानेबित्तिकै किन पिउनु हुँदैन चिया ?

२०८३ असार ३२ गते १६:३१ २०८३ असार ३२ गते १६:३१

अनलाइनखबर

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अनलाइनखबर

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खाना खानेबित्तिकै किन पिउनु हुँदैन चिया ?

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • आइरनको कमी भएका व्यक्ति, गर्भवती तथा स्तनपान गराइरहेकी महिला र ग्यास्ट्राइटिसको समस्या भएकाहरूले खाना खाएको तुरुन्तै चिया पिउनु हुँदैन।

खानेकुरा खानेबित्तिकै चिया चाहिने बानि तपाईंहरू मध्ये धेरैमा हुन सक्छ । टन्न खाना, खाजा खाए पनि चिया निपउँदासम्म धित नै नमर्ने वा खाए जस्तै नलाग्ने बानी धेरैको हुन्छ ।

अझ चियाले खानेकुरा छिटो पचाउँछ भन्ने सोचाइ पनि धेरै को हुन्छ । तर के यो बानी सही छ त ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै चिया पिउनु सधैं शरीरका लागि फाइदाजनक हुँदैन ।

खाना खाएपछि तुरुन्तै चिया किन पिउनु हुँदैन ?

चियामा ट्यानिन र क्याफिन जस्ता यौगिकहरू हुन्छन् । ट्यानिनले खानाबाट आइरनको अवशोषणलाई कम गर्न सक्छ, विशेष गरी बोटबिरुवाबाट पाइन नन-हेम आइरनको शोषणलाई कम गर्छ ।

यदि यो बानी लामो समयसम्म रह्यो भने, यसले केही मानिसहरूमा आइरनको कमीको जोखिम बढाउन सक्छ । यसबाहेक, चियामा रहेको क्याफिनले केही मानिसहरूमा एसिडिटी, ग्यास वा पेटमा भारीपनको अनुभूति पनि बढाउन सक्छ ।

खाना खाएपछि कति समयसम्म चिया नपिउने ?

खानेकुरा खाएपछि कम्तीमा ४५ मिनेटदेखि १ घण्टासम्म चिया निपउनु राम्रो हुन्छ । यस समयमा, शरीरले खाना पचाउन थाल्छ र यसको पोषक तत्वहरू खानाबाट निस्कन थाल्छ।‍

कस्ता व्यक्तिले सावधानी अपनाउनुपर्छ ?

-आइरनको कमी भएका व्यक्ति

-गर्भावस्था जटिलताहरू भएका व्यक्ति

-स्तनपान गरारहेकी आमा

-एसिडिटी वा ग्यास्ट्राइटिसको समस्या भएका व्यक्ति

के खाने बित्तिकै ग्रीन टी पनि खान नहुने हो ?

ग्रीन टीमा ट्यानिन पनि हुन्छ, त्यसैले खाना खाएपछि तुरुन्तै नभई निश्चित समय पछि पिउनु राम्रो हुन्छ ।

यदि तपाईंलाई चिया पिउन छोड्न गाह्रो भयो भने गर्ने ?

यदि तपाईंलाई खाना खानेबित्तिकै चिया नभइ हुँदैन र उल्कै तलतल लाग्छ भने चिया पिउने समय बिस्तारै लम्ब्याउँदै जानुहोस् । हरेक दिन १०-१५ मिनेटका दरले समय बढाउँदै जाँदा केही साता तथा महिना दिनमा समय पर सर्दै जान्छ । पछि खाना खाएको ४५ मिनेट १ घण्टा वा त्यो भन्दा पछि चिया पिउने बानी बसिसकेको हुन्छ ।

चियामा खाली चिया मात्रै नभएर कागती अथवा भिटामिन सी युक्त खानेकुराहरू मिसाएर सेवन गर्‍यो भने यसले खानेकुराबाट आइरन अवशोषण गर्दा मद्दत गर्छ ।

खाना चिया
हट टपिक्स
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस
लेखक
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