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यी हुन् फिफा विश्वकप २०२६ मा बनेका कीर्तिमान

२०८३ साउन ५ गते १३:५६ २०८३ साउन ५ गते १३:५६

अनलाइनखबर

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अनलाइनखबर

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News Summary

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  • किलियन एम्बाप्पेले २२ गोल गर्दै विश्वकप इतिहासकै सर्वाधिक गोलकर्ता बनेर जर्मनीका मिरोस्लाभ क्लोजेको कीर्तिमान तोडेका छन्।
  • लियोनेल मेसीले एकै विश्वकप संस्करणमा २३ जित निकाल्दै, लगातार नौ खेलमा गोल गर्दै र पेनाल्टी क्षेत्रबाहिरबाट सात गोल गर्दै तीन ऐतिहासिक कीर्तिमान बनाएका छन्।
  • स्पेनका गोलरक्षक उनाइ सिमोनले आठ खेलमध्ये सातमा क्लिनसिट राखेर विश्वकप इतिहासकै नयाँ कीर्तिमान कायम गरेका छन्।

५ साउन, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ ले नयाँ विश्व च्याम्पियन मात्र जन्माएन, विश्व फुटबलका धेरै पुराना कीर्तिमान पनि तोडिदियो ।

लियोनेल मेसी, किलियन एम्बाप्पे, रोड्री, उनाइ सिमोन र माइकल ओलिसेसहित धेरै खेलाडीले इतिहासमा नयाँ अध्याय थपे भने केही प्रशिक्षक र टोलीले पनि दुर्लभ उपलब्धि हासिल गरे ।

फिफाले समावेश गरेको कीर्तिमानहरू समेटेर यो लेख तयार पारेका छौं ।

एम्बाप्पे बने विश्वकप इतिहासकै सर्वाधिक गोलकर्ता

फ्रान्सका स्टार फरवार्ड किलियन एम्बाप्पे विश्वकप इतिहासकै सर्वाधिक गोलकर्ता बने । उनले प्रतियोगिता सकिँदासम्म २२ गोल पुर्‍याउँदै जर्मनीका मिरोस्लाभ क्लोजेको कीर्तिमान तोडे ।

विश्वकप सुरु भएपछि सुरुमा लियोनल मेसीले यो कीर्तिमान तोडे पनि प्रतियोगिता सकिँदा एमबाप्पे मेसीभन्दा अगाडि रहँदै शीर्ष स्थान कब्जा गरे ।

मेसीका तीन विश्व कीर्तिमान

अर्जेन्टिनाका कप्तान लियोनेल मेसीले एउटै संस्करणमा तीन ऐतिहासिक कीर्तिमान बनाए । उनी विश्वकपमा सबैभन्दा धेरै जित (२३) निकाल्ने खेलाडी बने ।

यस्तै उनले लगातार ९ खेलमा गोल गर्ने कीर्तिमान पनि बनाए । यसअघि जस्ट फन्टेन र जाइरजिन्होको नाममा लगातार ६ खेलमा गोल गर्ने कीर्तिमान थियो ।

मेसी विश्वकपमा पेनाल्टी क्षेत्रबाहिरबाट सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडी बने । उनले पेनाल्टी क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट ७ गोल गरे ।

ओलिसेको सर्वाधिक असिस्ट

फ्रान्सका माइकल ओलिसेले प्रतियोगिताभर ७ असिस्ट गर्दै एउटै विश्वकप संस्करणमा सर्वाधिक असिस्ट गर्ने नयाँ कीर्तिमान बनाए ।

यसअघि सन् १९७० मा ब्राजिलका महान् खेलाडी पेलेले ६ असिस्ट गरेका थिए। ओलिसेका ७ मध्ये ५ असिस्ट एम्बाप्पेका गोलमा परिणत भएका थिए, जुन पनि नयाँ कीर्तिमान हो ।

रोड्रीले तोडे आफ्नै कीर्तिमान

स्पेनका कप्तान रोड्रीले प्रतियोगिताभर ७९० सफल पास पूरा गर्दै आफ्नै विश्वकप कीर्तिमान तोडे ।

उनले फिफा विश्वकप २०२२ मा बनाएको ६३८ पासको कीर्तिमान सुधार गरे । यसअघि यो कीर्तिमान स्पेनकै जाभी (५९९) को नाममा थियो ।

सिमोनको क्लिनसिट र स्पेनको डिफेन्स

स्पेनका गोलरक्षक उनाइ सिमोनले ८ खेलमध्ये ७ खेलमा क्लिनसिट राख्दै विश्वकप इतिहासकै नयाँ कीर्तिमान बनाए ।

स्पेनले प्रतियोगिताभर केवल एक गोल मात्र बेहोर्दै विश्वकप जित्ने टोलीमध्ये सबैभन्दा मजबुत रक्षात्मक प्रदर्शन पनि गर्‍यो ।

यसअघि कुनै पनि विश्वविजेता टोलीले दुईभन्दा कम गोल खाएको थिएन ।

क्रिस्टियानोको अर्को दुर्लभ उपलब्धि

पोर्चुगलका कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्वकपका ६ फरक संस्करणमा गोल गर्ने इतिहासकै पहिलो खेलाडी बने ।

उनले लियोनल मेसीलाई समेत पछि पार्दै अर्को दुर्लभ कीर्तिमान आफ्नो नाममा लेखाए ।

७८ वर्षका प्रशिक्षक

कुरासाओका प्रशिक्षक डिक एड्भोकाट ७८ वर्ष २७१ दिनको उमेरमा विश्वकपमा टोली सम्हाल्ने इतिहासकै सबैभन्दा पाका प्रशिक्षक बने ।

डेसाम्प्स सबैभन्दा धेरै खेलमा प्रशिक्षक

फ्रान्सका प्रशिक्षक डिडियर डेसचाम्प्सले विश्वकपमा प्रशिक्षकका रूपमा २६ खेल पूरा गर्दै जर्मनीका हेल्मुट शोनलाई पछि पारे । उनी विश्वकपमा सबैभन्दा धेरै जित निकाल्ने प्रशिक्षक पनि बने ।

अन्य कीर्तिमान

स्विट्जरल्यान्डका योहान मान्जाम्बी विश्वकपमा बेन्चबाट आएर दुई गोल गर्ने सबैभन्दा कान्छा खेलाडी बने ।

इंग्ल्यान्डका जुड बेलिङ्घम र ह्यारी केन तथा फ्रान्सका ओस्मान डेम्बेले र किलियन एम्बाप्पे एउटै विश्वकप संस्करणमा समान टोलीका दुई खेलाडीले ६–६ गोल गर्ने पहिलो जोडी बने ।

कुरासाओका गोलरक्षक एलोय रुमले इक्वेडरविरुद्ध १६ सेभ गर्दै विश्वकपको एउटै खेलमा सर्वाधिक बचाउ गर्ने कीर्तिमान बराबरी गरे ।

साथै करिब १ लाख ५६ हजार जनसंख्या भएको कुरासाओ विश्वकप खेल्ने इतिहासकै सबैभन्दा सानो जनसंख्या भएको राष्ट्र पनि बन्यो ।

फिफा विश्वकप फिफा विश्वकप २०२६
टुर्नामेन्ट
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Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

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