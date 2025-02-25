काभा भलिबल च्याम्पियनसिप : नेपालले पहिलो खेल कजाखस्तानसँग खेल्ने

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- पाकिस्तानमा आयोजना हुने काभा पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिपमा नेपालले आफ्नो पहिलो खेल जुलाई २२ मा कजाखस्तानसँग खेल्नेछ ।
- हरिहजुर थापाको कप्तानीमा रहेको १२ सदस्यीय नेपाली टोली उक्त प्रतियोगितामा सहभागी हुन पाकिस्तान पुगिसकेको छ ।
- नेपालले पहिलोपटक एफआईभीबीको विश्व वरियताको मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता खेल्न लागेको हो जसले विश्व भलिबलको मानचित्रमा नेपालको नाम पुनः समावेश गर्नेछ ।
५ साउन, काठमाडौं । पाकिस्तानमा हुने काभा पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिपको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ ।
सेन्ट्रल एसियन भलिबल एसोसियसनले सार्वजनिक गरेको खेल तालिकाअनुसार नेपालले पहिलो खेल कजाखस्तानसँग खेल्नेछ । उक्त खेल जुलाई २२ तारिखमा हुनेछ । उक्त दिन उज्वेकिस्तानले बंगलादेश तथा पाकिस्तानले श्रीलंकाको सामना गर्नेछ ।
६ टोली सहभागी च्याम्पियनसिपमा सिंगल राउन्ड रोविनका आधारमा खेल हुनेछ । शीर्ष चारमा रहने टोलीले सेमिफाइनल खेल्नेछन् । पाँचौं र छैटौं स्थानमा रहने टोलीले पाँचौं स्थानका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।
सेमिफाइनल जुलाई २८ र फाइनल खेल जुलाई २९ मा हुनेछ । पहिलो सेमिफाइनलमा शीर्ष स्थान र चौथो स्थानमा रहने टोली भिड्नेछन् । दोस्रो सेमिफाइनलमा दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहने टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।
काभा पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिप खेल्न हरिहजुर थापाको कप्तानीमा १२ सदस्यीय नेपाली टोली पाकिस्तान पुगिसकेको छ । नेपाली पुरुष भलिबल टोलीले पहिलो पटक एफआईभीबीको विश्व वरियताको मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता खेल्न लागेको हो ।
विश्व भलिबलको मानचित्रमा नाम फेरि एक पटक समावेश गर्ने अवसर नेपाललाई बन्नेछ ।
सुरुवातमा अफगानिस्तान सहभागी हुने भनिएता पनि अन्तिम समयमा सहभागी नहुँदा उज्वेकिस्तानले अवसर पाएको हो ।
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