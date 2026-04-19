भरतपुर कारागारबाट ११६ कैदी स्थानान्तरण   

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- भरतपुर कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी भएपछि ११६ जनालाई अन्यत्र स्थानान्तरण गरिएको छ।
- कारागार प्रमुख चेतनाथ ढुङ्गानाले ठाउँको अभाव र सरसफाइमा कठिनाइ भएपछि कैदीबन्दी स्थानान्तरण गर्नुपरेको बताएका छन्।
- ५०५ जनाको क्षमता रहेको उक्त कारागारमा हाल ७१७ जना कैदीबन्दी राखिएका छन्।
६ साउन, चितवन । भरतपुर कारागारमा स्थान अभाव भएपछि कैदीबन्दीलाई अन्य कारागारमा स्थानान्तरण गरिएको छ ।
कारागार कार्यालय भरतपुर, चितवनबाट एक वर्षमा ११६ कैदीलाई स्थानान्तरण गरिएको छ ।
कारागार प्रमुख चेतनाथ ढुंगानाले क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी भएपछि कैद तोकिएकालाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपरेको बताए । सो कारागारको कुल क्षमता ५०५ व्यक्ति अट्ने रहेको छ ।
यहाँबाट भीमफेदी कारागारमा ५३, नुवाकोटमा २६, जगन्नाथ देवलमा छ, कपिलवस्तुमा १७, कास्कीमा सात, स्याङ्जामा चार, नख्खु, ललितपुर र नेपालगन्जमा क्रमशः एक/एक जना कैदी स्थानान्तरण भएका छन् ।
हाल महिला ४०, र पुरुष ६७७ गरी कुल ७१७ कैदीबन्दी रहेका छन् । सो कारागारमा महिला ३० र पुरुष ४७५ गरी कुल ५०५ व्यक्ति अट्ने रहेको छ । क्षमताभन्दा अधिक कैदीबन्दी हुँदा बस्ने ठाउँको अभाव र सरसफाइमा कठिनाइ बन्छ ।
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