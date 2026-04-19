माइतीघरमा सुकुमवासी : यो देशमा बाँच्न देऊ

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- भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरूले आफूहरूको बसोबास र जग्गाको स्वामित्व सुनिश्चित गर्न माग गर्दै काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन जारी राखेका छन् ।
- प्रेमबहादुर तामाङले सरकारले पूर्वसूचना नदिई सुकुमवासीको बास उठाएको आरोप लगाउँदै उचित व्यवस्थापन नभएसम्म आन्दोलन झन् चर्किने चेतावनी दिएका छन् ।
- सरकारले गत १२ र १३ वैशाखमा उपत्यकाका नदी किनारका बस्तीमा डोजर चलाए पनि हालसम्म पीडितहरूको वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।
७ साउन, काठमाडौं । भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरूले आफ्नो बसोवास तथा जग्गाको स्वामित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गर्दै बिहीबार पनि आन्दोलन जारी राखेका छन् ।
सरकारले वैकल्पिक व्यवस्थापन नगरी उठिबास लगाएको भन्दै उनीहरूले ‘यो देशमा बाँच्न देऊ’ लेखिएको ब्यानर बोकेर काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन जारी राखेका छन् ।
सरकारले समस्या समाधान नगरेसम्म आन्दोलन थप सशक्त रूपमा जारी राख्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।
सुकुमवासी नागरिक प्रेमबहादुर तामाङले सरकारले सुकुमवासी र हुकुमवासी नछुट्याइकन सबैलाई एउटै डालोमा हाल्ने काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।
सरकार भूमि भएका र नभएका नागरिकको छानबिन गरेर मात्र सुकुमवासी बस्ती हटाउनुपर्नेमा त्यसो नगरेको उनको आरोप छ ।
उनले आफूहरूको वैकिल्पक व्यवस्थापन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताए ।
उनले भने, ‘जबसम्म सरकारले सुकुमवासीको उचित व्यवस्थापन गरेर समस्या समाधान गर्दैन तबसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ । आन्दोलन झन चर्किंदै जान्छ । किनभने पूर्वसूचना समेत नदिई एक दिनको सूचनाको आधारमा सुकुमवासीको बास उठाइदियो । कोसँग भूमि छ ? कोसँग छैन ? सुकुमवासी हो कि हुकुमवासी हो ? सरकारले छानबिन गर्नसक्छ ।’
सरकारले गत १२ र १३ वैशाखमा काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न खोला तथा नदी किनारमा रहेका सुकुमवासी बस्तीमाथि डोजर चलाएको थियो । १५ दिनभित्र वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्ने भने पनि सरकारले सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।
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