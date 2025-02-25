नेपालले टस जित्यो, सन्दीप र सोमपाल बेन्चमा

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- आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग २ अन्तर्गत नेदरल्यान्ड्ससँगको खेलका लागि नेपालले टोलीमा सोमपाल कामी र सन्दीप लामिछानेको स्थानमा हेमन्त धामी र ललित राजवंशीलाई समावेश गरेको छ।
- लगातार तीन खेलमा पराजित भएको नेपालका लागि आजको खेलमा नेदरल्यान्ड्सलाई हराउन नसकेमा शीर्ष चारमा पर्ने सम्भावना लगभग समाप्त हुनेछ।
- नेपाली टोलीमा रिजर्भमा रहेका हेमन्त धामीले चोटका कारण बाहिरिएका नन्दन यादवको स्थानमा मौका पाएका हुन् र खेल पौने ३ बजेदेखि सुरु हुनेछ।
१३ साउन, काठमाडौं । आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग २ अन्तर्गत नेदरल्यान्ड्समा भइरहेको ओडीआई शृङ्खलाको अन्तिम खेलमा नेपालले टस जितेको छ ।
घरेलु टोली नेदरल्यान्ड्स विरुद्ध टस जितेर बलिङ रोजेको नेपालले दुई परिवर्तन गरेको छ । पेस बलर सोमपाल कामी र लेगस्पिनर सन्दीप लामिछाने बाहिर राखिएका छन् ।
उनीहरूको स्थानमा हेमन्त धामी र ललित राजवंशी टोलीमा आएका छन् । हेमन्त नेपालको नियमित टोलीमा समावेश थिएनन् रिजर्भमा राखिएका थिए । नन्दन यादव चोटका कारण शृङ्खलाबाट बाहिरिएपछि हेमन्त उनको स्थानमा आएका हुन् ।
सन्दीप जारी शृङ्खलाका तीन खेलमा विकेटविहीन छन् । सोमपालले ३ खेलमा २ विकेट लिएका थिए ।
नेपाल र नेदरल्यान्ड्सबीचको खेल पौने ३ बजेदेखि सुरु हुनेछ । शृङ्खलामा अपराजित नेदरल्यान्ड्सले भने तेस्रो खेल खेल्न लागेको हो ।
नेपालले यसअघि खेलेका तीनवटै खेलमा हार बेहोरेको छ । लगातारको हारले नेपालको लिग २ मा शीर्ष ४ मा पर्दै सिधै एकदिवसीय विश्वकप छनोट खेल्ने सम्भावना न्यून बनिसकेको छ ।
नेपाल पहिलो खेलमा नामिबियासँग पराजित भएको थियो भने दोस्रो खेलमा नेदरल्यान्ड्ससँग पराजित हुँदा तेस्रो खेलमा नामिबियासँग फेरि पराजित भएको थियो ।
लिग २ अंकतालिकामा हाल नेपालको ३१ खेलबाट २४ अंक छ । नेपाल छैटौं स्थानमा छ । नेदरल्यान्ड्सको ३० खेलमा ३६ अंक छ र तेस्रो स्थानमा छ । नामिबियाको ३१ खेलबाट २६ अंक छ ।
नेदरल्यान्ड्सलाई हराउन नसकेमा नेपालको शीर्ष ४ सम्भावना लगभग समाप्त हुनेछ ।
नेपालको प्लेइङ ११ : रोहित पौडेल (कप्तान), कुशल भुर्तेल, दीपेन्द्रसिंह ऐरी, आसिफ शेख, इशान पान्डे, भीम सार्की, आरिफ शेख, गुल्शन झा, करण केसी, हेमन्त धामी, ललित राजवंशी
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