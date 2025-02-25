टप १६ ग्रान्ड मास्टर्स स्नूकर सुरु

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- त्रिपुरेश्वरमा बुधबारदेखि प्रथम काठमाडौं खेलमण्डल नेपाल टप १६ ग्रान्ड मास्टर्स स्नूकर च्याम्पियनसिप सुरु भएको छ।
- उद्घाटन खेलमा नेपालका नम्बर एक खेलाडी वाङचु तामाङले विनोद श्रेष्ठलाई ४–२ को सेटमा पराजित गरी विजयी सुरुआत गरेका छन्।
- प्रतियोगिताको विजेताले एक लाख ११ हजार १११ रुपैयाँसहित च्याम्पियन ट्रफी प्राप्त गर्नेछन्।
१३ साउन, काठमाडौं । प्रथम काठमाडौं खेलमण्डल (एनआरटी) नेपाल टप १६ ग्रान्ड मास्टर्स स्नूकर च्याम्पियनसिप बुधबारदेखि सुरु भएको छ ।
काठमाडौं खेलमण्डल (एनआरटी) को आयोजनामा त्रिपुरेश्वरस्थित क्लब परिसरमा सुरु भएको प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा नेपालका नम्बर एक स्नूकर खेलाडी वाङचु तामाङ विजयी भएका छन् । समूह ‘ए’ अन्तर्गत तामाङले विनोद श्रेष्ठलाई बेस्ट अफ सेभेनमा ४–२ ले पराजित गर्दै सुखद सुरुआत गरेका हुन् ।
प्रतियोगितामा नेपालका शीर्ष १५ खेलाडीसँगै आयोजक क्लबका एक खेलाडीसहित १६ जनाको सहभागिता रहेको छ । सहभागीलाई चार समूहमा विभाजन गरिएको छ भने प्रत्येक समूहका शीर्ष दुई खेलाडी क्वार्टरफाइनलसहितको नकआउट चरणमा प्रवेश गर्नेछन् ।
प्रतियोगिताको उद्घाटन एनआरटीका अध्यक्ष सुन्दर नरसिंह जोशीले गरेका थिए । प्रतियोगिता संयोजक तथा एनआरटीका केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र शाक्यका अनुसार प्रतियोगिताका सबै खेल एनआरटीको आधिकारिक फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ ।
प्रतियोगिताको विजेताले एक लाख ११ हजार १११ रुपैयाँसहित च्याम्पियन ट्रफी प्राप्त गर्नेछन् । उपविजेताले ५१ हजार रुपैयाँ र ट्रफी पाउनेछन् भने सेमिफाइनलमा पुग्ने दुवै खेलाडीलाई जनही २५ हजार रुपैयाँ र ट्रफी प्रदान गरिनेछ ।
यस्तै, प्रतियोगितामा सेन्चुरी ब्रेक गर्ने खेलाडीलाई २५ हजार रुपैयाँ दामासाही पुरस्कार तथा ८० अंकभन्दा बढीको उच्चतम ब्रेक बनाउने खेलाडीलाई २० हजार रुपैयाँसहित ट्रफी प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ ।
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