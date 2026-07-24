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‘पहिले थुन अनि सुन’ : डाक्टर पिटिँदा किन फरक व्यवहार ?

२०८३ साउन १३ गते १८:३३ २०८३ साउन १३ गते १८:३३

डा. बालकृष्ण साह

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जुन मस्तिष्कले बिरामीको रोग निदानका लागि सोच्नुपर्ने हो, त्यो मस्तिष्क ‘कतै बाहिर उभिएको भीडले आक्रमण त गर्दैन ?’ भन्ने भयले त्रसित छ ।

डा. बालकृष्ण साह

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‘पहिले थुन अनि सुन’ : डाक्टर पिटिँदा किन फरक व्यवहार ?

News Summary

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  • पछिल्लो १० महिनामा नेपालका विभिन्न अस्पतालमा ९० जनाभन्दा बढी चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण र दुर्व्यवहारका घटना भएका छन्।

नेपालको फौजदारी अनुसन्धान प्रणलीबारे एउटा व्यंग्य निकै चर्चित छ– ‘पहिले थुन अनि सुन’ । अर्थात कसैमाथि शंका लाग्यो वा उजुरी पर्‍यो भने, पर्याप्त प्रमाण वा वस्तुनिष्ठ अनुसन्धान नगरी पहिले व्यक्तिलाई हिरासतमा कोचिन्छ । त्यसपछि उनको बयान लिने तथा अन्य अनुसन्धान सुरु गरिन्छ।

पछि त्यो व्यक्ति निर्दोष पनि हुन सक्छ । पहिले अनुसन्धान गरेर दोषीलाई मात्रै हिरासतमा लिने प्रचलन छैन । यसै परिपाटीलाई नै ‘पहिले थुन अनि सुन’ भनेर व्यङ्ग्य गरिने गरिएको हो । नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका दृष्टिकोणले यो शैली आलोचनायोग्य अवश्य छ । तर अचम्म लाग्ला, नेपाल भित्र अर्को समाज र राज्य संयन्त्र पनि छ । यही देशमा एउटा यस्तो वर्ग पनि छ, जसका हकमा यो कानुन ठ्याक्कै उल्टो भएर लागू हुन्छ । त्यो वर्ग हो, रातदिन बिरामीको धड्कन बचाउन खटिने चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी ।

डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूका हकमा यो सिद्धान्त बदलिएर ‘पहिले कुट, अनि मिलापत्रका लागि दवाव सिर्जना गर’ वा ‘पहिले आक्रमण गर, अनि मिलापत्रको नाटक रच’ बनेको छ । अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीलाई पहिला कुटिन्छ । तर ती कुट्ने वा आक्रमण गर्नेहरूलाई हिरासतमा लिइँदैन । बरू उल्टै स्वास्थ्यकर्मीहरूले कानुनी उपचारका लागि हारगुहार गर्नुपर्छ । तर आक्रमण गर्नेहरू चाहि वार्ता÷मिलापत्र गराउने प्रयासमा राजनितिक दबाब बनाइरहेका हुन्छ । जब कारवाही हुँदैन अनि स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलन गर्न बाध्य हुन्छन् ।

१० महिना, ९० आक्रमण

विगत १० महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने देशका विभिन्न अस्पतालमा ९० जनाभन्दा बढी डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात, गालीगलौज र ज्यानले मार्ने प्रयास भएको नेपाल चिकित्सक संघको तथ्यांक छ । यो ९० केवल एउटा तथ्यांक मात्र होइन, ९० जना सेतो कोटधारी पेसाकर्मीको आत्मसम्मानमा लागेको गहिरो चोट हो ।

अस्पतालको आपत्कालीन कक्ष, जहाँ एउटा डाक्टर आफ्नो भोक, प्यास, परिवार र निद्रा बिर्सेर बिरामीको प्राण जोगाउन लडिरहेका हुन्छन्, त्यहीँ उसमाथि अन्धाधुन्ध मुक्का बर्सिन्छ । सिसिटिभी फुटेजमा स्पष्ट देखिने गरी डाक्टरको सेतो कोट च्यातिन्छ, चश्मा फुट्छ, र कपालमा समातेर घिसारिन्छ ।

त्यसपछि अझ उदेकलाग्दो दृश्य सुरु हुन्छ । जुन देशमा सामान्य शंकाका भरमा सर्वसाधारणलाई ‘पहिले थुन अनि सुन’ गरिन्छ । त्यही देशमा आँखै अगाडि डाक्टरको रगत बग्दा पनि प्रहरी प्रशासनको हात काप्छ । दोषीलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिनुको सट्टा ‘राजनीतिक संरक्षण’, ‘स्थानीय भीडतन्त्र’ र ‘पहुँचको आड’मा दोषीहरू मुस्कुराउँदै घटनास्थलबाट उम्किन्छन् ।

‘जेल विथआउट बेल’ को कागजमा सीमित ऐन

नेपाल सरकारले ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७९’ मार्फत ‘बिनाधरौटी हिरासतमा राख्ने’ कडा कानुनी प्रावधान ल्यायो । ऐनअनुसार स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड वा स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट वा तोडफोड गर्ने व्यक्तिलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेरै कारबाही अघि बढाउनुपर्ने प्रष्ट व्यवस्था छ ।

कानुनको पानामा लेखिएका ती अक्षरहरू सुन्दा जति कडा र अभेद्य लाग्छन्, व्यवहारमा ती त्यति नै लाचार र दयनीय साबित भएका छन् । जब कुनै अस्पतालमा डाक्टर वा नर्समाथि आक्रमण हुन्छ, राज्य संयन्त्रको प्राथमिकता दोषी समात्नुमा हुँदैन । उनीहरू घटना दबाउनतिर अग्रसर भएको देखिन्छ।

प्रहरीको गाडी घटनास्थलमा ढिलो पुग्छ । घटनापछि पीडक पक्षलाई बचाउन राजनीतिक र प्रशासनिक दबाब तुरुन्तै सुरु हुन्छ । ‘बिरामीका आफन्त आत्तिएका थिए, अलिकति गल्ती भइहाल्यो, मिलापत्र गरौँ’ भन्दै प्रहरी परिसरमै डाक्टरको स्वाभिमान, पेसागत सुरक्षा र न्यायलाई ‘वार्ताको टेबल’ मा राखिन्छ ।

बिरामीको ज्यान बचाउन नसक्नु र बिरामीको मृत्यु हुनुमा आकाश–पातालको फरक हुन्छ । मेडिकल विज्ञान भनेको कुनै चमत्कार होइन, यसका आफ्नै सीमितता हुन्छन् । हरेक रोगको अन्तिम उपचार सम्भव हुँदैन, न त डाक्टरको हरेक अथक प्रयास सफल नै हुन्छ । तर उपचारका क्रममा कुनै अप्रत्यासित जटिलता आउनासाथ वा बिरामीको मृत्यु हुनासाथ भीड जम्मा हुन्छ । न त निष्पक्ष छानबिनको पर्खाइ गरिन्छ, न त तथ्य बुझ्ने धैर्यता देखाइन्छ । जम्मा भएको भीडले डाक्टरलाई सिधै उपचारमा लापारवाही भएको दाबी गर्दै आक्रमण गर्छ । यो कत्तिको न्यायसंगत हो ?

भारतका केही राज्यमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गर्नेलाई गैर–जमानती अपराध मानिन्छ । विशेष गरी केरलामा डा. वन्दना दासको हत्यापछि ल्याइएको नयाँ अध्यादेशअनुसार स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गर्नेलाई १ देखि ७ वर्षसम्मको जेल सजाय र ठूलो जरिवानाको व्यवस्था छ । त्यहाँ मुद्दाको सुनुवाइ निश्चित समयभित्र गरिसक्नुपर्छ ।

त्यस्तै बेलायतमा डाक्टर, नर्स वा एम्बुलेन्स चालक जस्ता आपत्कालीन सेवाका कर्मचारीमाथि आक्रमण गर्नेलाई सामान्य नागरिकमाथि हुने आक्रमणभन्दा दोब्बर बढी सजाय दिइन्छ । त्यहाँ अस्पतालभित्र ‘जिरो टोलेरेन्स’ नीति कडाइका साथ लागू हुन्छ । अमेरिकाका अधिकांश राज्यमा पनि ड्युटीमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गर्नुलाई ‘फेलोनी’ (गम्भीर श्रेणीको अपराध) मानिन्छ । आक्रमणकारीलाई धरौटीबिना सिधै जेल पठाइन्छ र वर्षौँको कारावास हुन्छ । तर नेपालमा कानुन भएर पनि कारवाही गर्न डाक्टरले बन्द, हडतालमा उत्रिनुपर्छ ।

सेतो कोटभित्रको डर र पेसागत निराशा

एउटा डाक्टर जब घरबाट अस्पतालका लागि निस्कन्छ, उसकी आमा वा श्रीमतीले ‘राम्रोसँग उपचार गर्नु’ मात्र भन्दैनन् । अचेल ‘आफ्नो ज्यान जोगाएर फर्किनु’ भनेर प्रार्थना गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ । जुन हातले स्टेथोस्कोप समात्नुपर्ने हो, त्यो हात आफ्नो अनुहार जोगाउन रक्षात्मक बन्नुपरेको छ । जुन मस्तिष्कले बिरामीको रोग निदानका लागि सोच्नुपर्ने हो, त्यो मस्तिष्क ‘कतै बाहिर उभिएको भीडले आक्रमण त गर्दैन ?’ भन्ने भयले त्रसित छ । यसको प्रत्यक्ष नोक्सानी अन्ततः कसलाई भइरहेको छ ? त्यही आम जनतालाई होइन ।

प्रश्न राज्य र समाजलाई

यदि राज्यले साच्चै कानुनको शासन महसुस गराउने हो भने, यो विभेदकारी नीति अन्त्य हुनैपर्छ । अन्य अवस्थाहरुमा ‘पहिले थुन अनि सुन’ गर्ने राज्यले, डाक्टरमाथि हातपात गर्ने अपराधीलाई पनि यो नीति किन लागू गर्न सक्दैन ? प्रष्ट प्रमाण हुँदाहुँदै दोषीलाई पक्राउ गर्न कुन राजनीतिक शक्तिले रोक्छ ? के डाक्टर हुनु भनेको जुनसुकै बेला कुटिनु र अपमानित हुनुको मौन सहमति दिनु हो ?

जबसम्म राज्यले यो पोसाक र यसभित्रको मानिसको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्दैन । तबसम्म न अस्पताल सुरक्षित हुनेछन्, न त समाज नै आरोग्य बन्ने हुन्छ । नेपालका डाक्टरहरूलाई कुनै विशेष उचष्खष्भिनभ वा छुट चाहिएको छैन । उनीहरूलाई त केवल ‘आफ्नो कर्तव्य पालना गर्दा कुटिनु नपर्ने’ न्यूनतम सुरक्षा र सम्मान चाहिएको छ ।

चिकित्सकीय लापरबाही भए कानुनअनुसार निष्पक्ष अनुसन्धान, विशेषज्ञको राय र न्यायिक प्रक्रियाबाट जिम्मेवारी निर्धारण हुनुपर्छ । तर अनुसन्धानको सट्टा हिंसालाई स्वीकार गर्ने प्रवृत्तिले न पीडितलाई न्याय दिन्छ, न स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउँछ ।

कुटपिट डाक्टर दुर्व्यवहार
हट टपिक्स
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस
लेखक
डा. बालकृष्ण साह
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