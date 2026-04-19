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- संघीय संसद्मा बिहीबार एकैसाथ ६ वटा विधेयक दर्ता भएका छन् ।
- प्रतिनिधिसभामा राहदानीलगायत चार वटा र राष्ट्रिय सभामा पशु रोग नियन्त्रणसहित दुई वटा विधेयक दर्ता गरिएको छ ।
- परराष्ट्र मन्त्रालयले राहदानी वितरण प्रक्रियालाई सेवाग्राहीमुखी र व्यावहारिक बनाउन पहिलो संशोधन विधेयक ल्याएको हो ।
१५ साउन, काठमाडौं । संघीय संसद्मा एकै दिन ६ वटा विधेयक दर्ता भएको छ । प्रतिनिधिसभामा चार वटा र राष्ट्रिय सभामा दुइ वटा विधेयक दर्ता भएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक, खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक दर्ता भएको हो ।
राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक परराष्ट्र मन्त्रालयले ल्याएको हो । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार राहदानी जारी गर्ने, अस्थायी, कुटनीतिक तथा विशेष राहदानीसम्बन्धी व्यवस्थालाई स्पष्ट पार्ने, राहदानीको वितरण प्रक्रियालाई सेवाग्राहीमुखी बनाउने उदेश्य राखेको छ ।
राहदानी रद्द नगर्ने, जारी नगर्ने वा रोक्का राखे प्रक्रियालाई स्पष्ट पारी हाल कायम रहेको द्विविधा हटाई सहज र व्यावहारिक बनाउन विधेयक ल्याइएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक महिला, बालबालिका, लैंगिकक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ल्याएको हो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक ल्याएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक ल्याएको छ ।
राष्ट्रिय सभामा सङ्क्रामक पशु रोग (नियन्त्रण) विधेयक र आन्तरिक वायुसेवाको दायित्व सम्बन्धी विधेयक दर्ता भएको छ ।
पशु रोग (नियन्त्रण) विधेयक कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय ले ल्याएको हो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आन्तरिक वायुसेवाको दायित्व सम्बन्धी विधेयक ल्याएको छ ।
यी ६ वटै विधेयक बिहीबार संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा छुट्टाछुट्टै रुपमा दर्ता भएका हुन् ।
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