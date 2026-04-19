+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘पच्चिस पच्चिस’ मा अभिषेक र खुशीले जोडी बाँध्ने

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १९ गते १४:१३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अभिनेता अभिषेक खड्का र अभिनेत्री खुशी कार्कीले आगामी चलचित्र ‘पच्चिस पच्चिस’मा मुख्य भूमिकामा अभिनय गर्ने भएका छन् ।
  • कर्ण इन्टरटेनमेन्टको ब्यानरमा निर्माण हुने यस चलचित्रलाई सुव्रत आचार्यले निर्देशन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
  • निर्देशक आचार्यले यो चलचित्र पूर्ण रूपमा नेपाली माटो सुहाउँदो हुने कुरा पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौं । कथानक फिल्म ‘पच्चिस पच्चिस’मा अभिषेक खड्का र खुशी कार्कीले जोडी बाँध्ने भएका छन् । कर्ण इन्टरटेनमेन्टको ब्यानरमा बन्ने फिल्मबारे आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।

खड्का अभिनित ‘कुमारी’ र कार्की अभिनित ‘राम नाम सत्य’ हालै प्रदर्शनमा आएका थिए । यो फिल्ममा अभिनेता प्रमोद अग्रहरि र दार्जिलिङका कमेडियन भक्ते भाइ उर्फ अमित सुब्बाले पनि अभिनय गर्दैछन् ।

फिल्मलाई यसअघि अधक्टटी, सुश्री सम्पत्ति निर्देशन गरिसकेका सुव्रत आचार्यले निर्देशन गर्दैछन् । यसअघि ‘होस्टेल ३’ मा लगानी गरेका कर्ण कार्कीले यो फिल्ममा पनि लगानी गर्दैछन् ।

सह–निर्मातामा अजय न्यौपाने र धीरेन्द्रलाल कर्ण छन् भने कार्यकारी निर्माताको जिम्मेवारी दीपेन्द्र गौतम ‘माइकल’ले सम्हालेका छन् । पटकथा लेखन सुशील देवकोटाले गरेका हुन् ।

हरि हुमागाईंले यस चलचित्रको छायांकन निर्देशन गर्दैछन् । निर्देशक आचार्यले यो फिल्म नेपाली माटो सुहाउँदो हुने बताए ।

पच्चिस पच्चिस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सांगीतिक टूरपछि सार्वजनिक जीवनबाट टाढिने अरियाना ग्रान्डेको निर्णय

सांगीतिक टूरपछि सार्वजनिक जीवनबाट टाढिने अरियाना ग्रान्डेको निर्णय
सांसदका स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न कांग्रेसको नयाँ कार्यविधि

सांसदका स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न कांग्रेसको नयाँ कार्यविधि
आदिवासी जनजाति आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश

आदिवासी जनजाति आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश
धनकुटामा खैरो हेरोइनसहित एक व्यक्ति पक्राउ

धनकुटामा खैरो हेरोइनसहित एक व्यक्ति पक्राउ
पछिल्लो २४ घण्टामा जाजरकोटमा सबैभन्दा बढी वर्षा मापन

पछिल्लो २४ घण्टामा जाजरकोटमा सबैभन्दा बढी वर्षा मापन
सुदूरपश्चिमका रास्वपा सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई गराए निर्वाचन क्षेत्रको ब्रिफिङ

सुदूरपश्चिमका रास्वपा सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई गराए निर्वाचन क्षेत्रको ब्रिफिङ

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

साबिरलाई सान्त्वना दिन विजय आए, सरकार आएन

साबिरलाई सान्त्वना दिन विजय आए, सरकार आएन
किन उठ्यो ‘ठूलो परिवार, सुखी परिवार’को कुरा ?  

किन उठ्यो ‘ठूलो परिवार, सुखी परिवार’को कुरा ?  
कप्तानगञ्जमा झिल्को, गोलबजारमा डढेलो

कप्तानगञ्जमा झिल्को, गोलबजारमा डढेलो
‘भदौमा हुने शिक्षक आन्दोलन पहिलेको भन्दा ठूलो हुन्छ’

‘भदौमा हुने शिक्षक आन्दोलन पहिलेको भन्दा ठूलो हुन्छ’
नपढी ‘पास’, नपढाइ ‘गुणस्तर’

नपढी ‘पास’, नपढाइ ‘गुणस्तर’
स्थलगत कप्तानगञ्ज : ओमप्रकाश र जयप्रकाश बिते, जाबिर र हजरत जान सकेनन्

स्थलगत कप्तानगञ्ज : ओमप्रकाश र जयप्रकाश बिते, जाबिर र हजरत जान सकेनन्
कप्तानगञ्ज : ग्राउन्ड जिरोमा जे देखियो

कप्तानगञ्ज : ग्राउन्ड जिरोमा जे देखियो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

एकैपटक तीन समय देखाउने रहस्यमयी घडी

एकैपटक तीन समय देखाउने रहस्यमयी घडी

11 Stories
सात कारण, जसले घाँटी खसखस हुन्छ

सात कारण, जसले घाँटी खसखस हुन्छ

7 Stories
के ग्रीन टीले मोटोपन र रक्तचाप नियन्त्रण गर्छ ?

के ग्रीन टीले मोटोपन र रक्तचाप नियन्त्रण गर्छ ?

10 Stories
के हुन्छ टाउकोभित्र ?

के हुन्छ टाउकोभित्र ?

6 Stories
के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित