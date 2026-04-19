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बाल यौन शोषण सामग्रीका कारण एप्पलको एप स्टोरबाट केही समयलाई हटाइयो टेलिग्राम

एक प्रयोगकर्ताले बाल यौन शोषण सामग्री सेयर गरेपछि एप्पलले आफ्नो एप स्टोरबाट टेलिग्रामलाई केही समयका लागि हटाएको छ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १९ गते १४:१२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बाल यौन शोषण सामग्री सेयर गरिएपछि एप्पलले टेलिग्रामलाई केही समयका लागि आफ्नो एप स्टोरबाट हटाएको छ।
  • प्रतिबन्धित सामग्री हटाएर सम्बन्धित प्रयोगकर्तालाई ब्लक गरेपछि टेलिग्राम एप स्टोरमा पुनः उपलब्ध भएको छ।
  • टेलिग्रामले बाल यौन शोषण सामग्रीप्रति शून्य सहनशीलताको नीति रहेको भन्दै यस वर्ष ३ लाख ३८ हजार ग्रुप र च्यानलहरू ब्लक गरेको छ।

१९ साउन, काठमाडौं । एक प्रयोगकर्ताले बाल यौन शोषण सामग्री सेयर गरेपछि एप्पलले आफ्नो एप स्टोरबाट टेलिग्रामलाई केही समयका लागि हटाएको छ। टेलिग्रामले मङ्गलबार यो जानकारी दिएको हो।

टेलिग्रामले उक्त सामग्री हटाएर सम्बन्धित प्रयोगकर्तालाई प्रतिबन्ध लगाएपछि एप स्टोरमा टेलिग्राम पुनः उपलब्ध भएको छ। एप्पलका प्रवक्ताले यो कुराको पुष्टि गरेका छन्। एप हटाउने र पुनः राख्ने काम एकै दिनमा भएको थियो।

सन् २०१८ मा पनि टेलिग्राम यसैगरी केही समयका लागि हटेको थियो। टेलिग्रामका संस्थापक पाभेल डुरोभले त्यसबेला यसलाई अनुपयुक्त सामग्री भनेका थिए। सुरक्षा उपायहरू बढाएपछि मात्र एप पुनः सञ्चालनमा आएको थियो।

टेलिग्रामका महिनामा एक अर्बभन्दा बढी सक्रिय प्रयोगकर्ताहरू छन्। बाल यौन शोषण सामग्रीप्रति आफ्नो शून्य सहनशीलताको नीति रहेको टेलिग्रामले जनाएको छ। टेलिग्रामले यो वर्ष मात्रै यस्ता सामग्री सेयर गर्ने करिब ३ लाख ३८ हजार ग्रुप र च्यानलहरू ब्लक गरेको छ।

एप्पलको भनाइ सेयर गर्ने एक प्रयोगकर्तालाई जवाफ दिँदै टेलिग्रामले एक्समा लेखेको छ, ‘मलाई विश्वास छ यो अडान भविष्यमा स्टोरका अन्य सबै एपहरूमा पनि समान रूपमा लागू हुनेछ, होइन त? एप्पल।’

एपिक गेम्सका सिइओ टिम स्विनीले पनि एप्पलको निर्णयमा प्रश्न उठाएका छन्।

उनले एक्समा लेखेका छन्, ‘एक जना टेलिग्राम प्रयोगकर्ताले केही भयानक र गैरकानुनी कुरा पोस्ट गरेको कारण एप्पलले एक अर्ब प्रयोगकर्ताका लागि उपलब्ध एप हटाएको बताएको छ। यदि एप हटाउने मापदण्ड यही हो भने आईमेसेज सहित कुनै पनि सञ्चार एप कसरी ठूलो स्तरमा सञ्चालन हुन सक्छ भनेर उनीहरूले स्पष्ट पारेका छैनन्।’

एप्पलका प्रवक्ताले थप टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेका छन्। टेलिग्राममाथि बाल यौन शोषण सामग्री र अन्य गैरकानुनी सामग्री नियन्त्रण नगरेको भन्दै नियमनकारी निकायहरूले निगरानी बढाएका छन्।

गत अप्रिलमा बेलायतको ओफकमले यस विषयमा अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। फेब्रुअरीमा अस्ट्रेलियाको अनलाइन सुरक्षा नियामकले पनि टेलिग्रामलाई जरिवाना गराएको थियो। टेलिग्रामले भने यस्ता आरोपहरूलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेको छ। सन् २०१८ देखि एल्गोरिदम प्रयोग गरेर यस्ता सामग्रीको प्रसार लगभग पूर्ण रूपमा रोकेको दाबी टेलिग्रामले गरेको छ।

एप्पल एप स्टोर टेलिग्राम
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