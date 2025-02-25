गोलकिपर टेर स्टेगन लोनमा अयाक्समा अनुबन्ध

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- जर्मन गोलकिपर मार्क आन्द्रे टेर स्टेगन स्पानिस क्लब बार्सिलोनाबाट एक सिजनका लागि लोनमा डच क्लब अयाक्समा अनुबन्ध भएका छन् ।
- सन् २०२७ जुन ३० सम्म उनी अयाक्समा रहने गरी दुवै क्लबबीच सम्झौता भएको बार्सिलोनाले जानकारी दिएको छ ।
- बार्सिलोनाका लागि ४२३ खेल खेलेका टेर स्टेगनले क्लबमा रहँदा २१ ट्रफी जितेका थिए ।
१९ साउन, काठमाडौं । जर्मन गोलकिपर मार्क आन्द्रे टेर स्टेगन स्पानिस क्लब बार्सिलोनाबाट लोनमा नेदरल्यान्ड्सको क्लब अयाक्समा अनुबन्ध भएका छन् ।
डच क्लब अयाक्सले ३४ वर्षीय जर्मन गोलकिपर टेर स्टेगनलाई एक सिजनका लागि लोनमा अनुबन्ध गरेको हो ।
सन् २०२७ जुन ३० सम्म टेर स्टेगन अयाक्समा रहने विषयमा दुई क्लबबीच सम्झौता भएको स्पानिस क्लब बार्सिलोनाले जनाएको छ ।
स्पेनकै क्लब जिरोनामा लोनमा केही समय बिताएपछि टेर स्टेगन दोस्रो पटक लोनमा अर्को क्लबमा गएका हुन् । उनी २०२६ फेब्रुअरीमा लोनमा जिरोना पुगेका थिए । जहाँ उनले गत सिजनको दोस्रो हाफ बिताए । चोटका कारण जिरोनामा उनले जम्मा दुई खेल मात्र खेलेका थिए ।
नयाँ सिजन सुरु हुनुअघि उनी डच क्लबमा अनुबन्ध भएका हुन् ।
टेर स्टेगेनले सन् २०१५ मा बार्सिलोनाबाट च्याम्पियन्स लिग उपाधि जितेका थिए भने स्पेनी क्लबका लागि २१ ट्रफी जितेका थिए । जहाँ उनले ४२३ खेल समेत खेलेका थिए ।
बार्सिलोनाका लागि सर्वाधिक खेल खेल्नेमा ११औं स्थानमा रहेका गोलकिपर टेर स्टेगन स्टार लियोनल मेसीपछि बार्सिलोनाका लागि सर्वाधिक खेल खेल्ने विदेशी (स्पेन बाहिरका खेलाडी) समेत हुन् ।
जर्मन क्लब बवरुसिया मोन्चेनग्लाडबाक व्यावसायिक करियर सुरु गरेका टेर स्टेगन सन् २०१४ मा बार्सिलोनामा अनुबन्ध भएका थिए । उनले जर्मनीको राष्ट्रिय टिमका लागि ४४ खेल खेलेका छन् ।
PHOTO: AJAX
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