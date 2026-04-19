+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

प्रदेश सरकारका गणितीय चलखेलमा सहभागी नहुने राप्रपाको निर्णय

बैठकपछि अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलले वर्तमान परिस्थितिमा राप्रपा कुनै पनि प्रदेश सरकारको सत्ता राजनीतिको गणितीय चलखेलमा सामेल नहुने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन २० गते १५:११

२० साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)ले प्रदेश सरकारका सत्ता राजनीतिको गणितीय चलखेलमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ । बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

बैठकपछि अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलले वर्तमान परिस्थितिमा राप्रपा कुनै पनि प्रदेश सरकारको सत्ता राजनीतिको गणितीय चलखेलमा सामेल नहुने निर्णय गरेको जानकारी दिए । उनले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मिलेर प्रदेशमा सरकार गठन गर्नुपर्ने राप्रपाको धारणा रहेको बताए ।

‘केही प्रदेशहरूमा सरकार फेरबदलका सन्दर्भमा पनि छलफल गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यसमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सामेल छैन । र, त्यसप्रकारको गतिबिधिमा राप्रपा लालायित पनि छैन । राप्रपा मूलत: प्रदेश सरकारहरू कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलेरै बनाउन भन्ने धारणा राख्दछ ।’

त्यतिले नभए राप्रपाले निर्णय नै गर्ने अवस्था आए उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय लिइने उनले बताए । ‘उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय लिने जिम्मेवारी अध्यक्षलाई दिने भन्ने टुंगो लागेको छ,’ अध्यक्ष लिङ्देनले भने ।

गणितीय चलखेल प्रदेश सरकार राप्रपाको निर्णय
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

‘भेलामा गएकै कारण जनप्रतिनिधिलाई कारबाही हुँदैन’

‘भेलामा गएकै कारण जनप्रतिनिधिलाई कारबाही हुँदैन’
सरकार असफल भएको कांग्रेसको दाबी, यस्ता छन् १५ बुँदे आरोप

सरकार असफल भएको कांग्रेसको दाबी, यस्ता छन् १५ बुँदे आरोप
क्षतिपूर्ति र सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएसम्म पसल नखोल्ने व्यवसायीको अडान

क्षतिपूर्ति र सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएसम्म पसल नखोल्ने व्यवसायीको अडान
एम्नेष्टी इन्टरनेशनलको कार्यशैलीप्रति रास्वपा सांसद न्यौपानेको आपत्ति

एम्नेष्टी इन्टरनेशनलको कार्यशैलीप्रति रास्वपा सांसद न्यौपानेको आपत्ति
‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ १० वर्षदेखि कागजमै सीमित : श्रममन्त्री यादव

‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ १० वर्षदेखि कागजमै सीमित : श्रममन्त्री यादव
शिक्षामन्त्री-मिस नेपाल भेट : एनआरएनको दोस्रो पुस्तालाई फर्किन प्रोत्साहित गर्नेबारे छलफल

शिक्षामन्त्री-मिस नेपाल भेट : एनआरएनको दोस्रो पुस्तालाई फर्किन प्रोत्साहित गर्नेबारे छलफल

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

साबिरलाई सान्त्वना दिन विजय आए, सरकार आएन

साबिरलाई सान्त्वना दिन विजय आए, सरकार आएन
‘कामचलाउ’ नेतृत्वले थलियो स्वास्थ्य क्षेत्र

‘कामचलाउ’ नेतृत्वले थलियो स्वास्थ्य क्षेत्र
किन उठ्यो ‘ठूलो परिवार, सुखी परिवार’को कुरा ?  

किन उठ्यो ‘ठूलो परिवार, सुखी परिवार’को कुरा ?  
कप्तानगञ्जमा झिल्को, गोलबजारमा डढेलो

कप्तानगञ्जमा झिल्को, गोलबजारमा डढेलो
‘भदौमा हुने शिक्षक आन्दोलन पहिलेको भन्दा ठूलो हुन्छ’

‘भदौमा हुने शिक्षक आन्दोलन पहिलेको भन्दा ठूलो हुन्छ’
नपढी ‘पास’, नपढाइ ‘गुणस्तर’

नपढी ‘पास’, नपढाइ ‘गुणस्तर’
स्थलगत कप्तानगञ्ज : ओमप्रकाश र जयप्रकाश बिते, जाबिर र हजरत जान सकेनन्

स्थलगत कप्तानगञ्ज : ओमप्रकाश र जयप्रकाश बिते, जाबिर र हजरत जान सकेनन्

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

गर्भ निरोधक सुईले कसरी काम गर्छ ?

गर्भ निरोधक सुईले कसरी काम गर्छ ?

6 Stories
एकैपटक तीन समय देखाउने रहस्यमयी घडी

एकैपटक तीन समय देखाउने रहस्यमयी घडी

11 Stories
सात कारण, जसले घाँटी खसखस हुन्छ

सात कारण, जसले घाँटी खसखस हुन्छ

7 Stories
के ग्रीन टीले मोटोपन र रक्तचाप नियन्त्रण गर्छ ?

के ग्रीन टीले मोटोपन र रक्तचाप नियन्त्रण गर्छ ?

10 Stories
के हुन्छ टाउकोभित्र ?

के हुन्छ टाउकोभित्र ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित