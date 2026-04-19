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बाढीका कारण ३ सडक पूर्ण, ६ सडक आंशिक अवरुद्ध

सडक विभागले बाढी र पहिरोबाट ३ वटा पूर्ण र ६ वटा सडकखण्ड आंशिक रूपमा अवरूद्ध भएका जनाएको छ । 

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन २० गते १५:५०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बाढी र पहिरोका कारण देशभर तीन सडकखण्ड पूर्ण र छ सडकखण्ड आंशिक रूपमा अवरुद्ध भएका छन् ।
  • बीपी राजमार्ग र कान्ति लोकपथमा सुरक्षाका लागि राति सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ ।
  • यात्रा गर्नुपूर्व सडकको अवस्थाबारे जानकारी लिन नेपाल प्रहरीले सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ ।

२० साउन, काठमाडौँ । सडक विभागले बाढी र पहिरोबाट ३ वटा पूर्ण र ६ वटा सडकखण्ड आंशिक रूपमा अवरूद्ध भएका जनाएको छ ।  विभागका अनुसार बाढी र पहिरोबाट ती सडक अवरुद्ध भएका हुन् । पहिरोका कारण अवरूद्ध २४ वटा सडकखण्ड सामान्य सुधारपछि सञ्चालनमा आएका छन् ।

नेपाल प्रहरीका अनुसार पहिरो, नदी कटान, हिलो र सडक भासिँदा ती राजमार्ग प्रभावित भएका हुन् । बीपी राजमार्गअन्तर्गत धुलिखेल–सिन्धुली क्षेत्रमा बाढीको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै बेलुका ६ बजेदेखि बिहान ४ बजेसम्म सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ ।

यसैगरी, मकवानपुरको कान्ति लोकपथमा पनि वर्षाका कारण बेलुका ५ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म सबै प्रकारका सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

इलाम नगरपालिका–९ राजदुवालीस्थित मेची राजमार्ग पनि वर्षाका कारण सडक हिलो भई पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ । उक्त क्षेत्रमा वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

सिन्धुपाल्चोकस्थित अरनिको राजमार्ग भने विभिन्न तीन स्थानमा पहिरो, लेदो र सडक भासिँदा पूर्ण रूपमा बन्द छ । उक्त राजमार्गका भोटेकोशी गाउँपालिका–४ जिरोकिलो, कोदारी, लिपिङ क्षेत्रमा सडक अवरुद्ध भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

यस्तै, दोलखाको लामोसाँघु–रामेछाप सडक तामाकोशी गाउँपालिका–५ किर्नेटारमा सामाकोशीले सडक कटान गरेपछि पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ । यद्यपि खिम्ती ग्रामीण विद्युत् सहकारी संस्थाको परिसरबाट वैकल्पिक मार्ग भने सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

नेपाल प्रहरीले वर्षाका कारण सडकको अवस्था परिवर्तन भइरहने भएकाले यात्रा गर्नुअघि सम्बन्धित निकायबाट सडक अवस्थाबारे जानकारी लिएर मात्र यात्रा गर्न तथा आवश्यक सतर्कता अपनाउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ ।

बाढी सडक
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