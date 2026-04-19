पछिल्लो २४ घण्टामा सबैभन्दा धेरै वर्षा रौतहटमा

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- जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार यस वर्षको अगस्ट महिनामा औसतभन्दा कम वर्षा भएको छ ।
- अगस्ट महिनाको औसत ४३७.६ मिलिमिटर वर्षा हुनुपर्नेमा हालसम्म जम्मा ५८.२ मिलिमिटर मात्र वर्षा मापन गरिएको छ ।
- विभागले मनसुन सक्रिय रहेकाले आगामी केही दिन नदी तथा खोला आसपास सतर्कता अपनाउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ ।
२० साउन, काठमाडौँ । मनसुनी गतिविधि जारी रहे पनि अगस्ट महिनासम्म आइपुग्दा यस वर्ष औसतभन्दा कम वर्षा भएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर औसत १५.७ मिलिमिटर वर्षा मापन भएको छ ।
विभागका अनुसार देशका ४२९ वर्षा मापन केन्द्रमध्ये २११ केन्द्रमा वर्षा भएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा सबैभन्दा बढी रौतहटको सङ्गोलीमा १०८.२ मिलिमिटर वर्षा मापन गरिएको छ ।
यस अवधिमा सबैभन्दा बढी अधिकतम तापक्रम सिरहाको लहानमा ३६.० डिग्री सेल्सियस र सबैभन्दा कम न्यूनतम मनाङको हुम्डेमा १०.० डिग्री सेल्सियस तापक्रम रेकर्ड गरिएको विभागले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार अगस्ट महिनाको औसत वर्षा ४३७.६ मिलिमिटर रहेकोमा हालसम्म जम्मा ५८.२ मिलिमिटर वर्षा मात्र मापन भएको छ ।
हाल मनसुन सक्रिय रहेकाले आगामी केही दिन देशका विभिन्न स्थानमा वर्षा हुने सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ । विभागले वर्षासँगै नदी तथा खोला आसपासका क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन तथा मौसमसम्बन्धी नियमित सूचना अनुशरण गर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ ।
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