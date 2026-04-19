नागरिकको गुनासो सम्बोधन गर्न रास्वपाको ‘हामी सुन्छौं’ अभियान

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- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नागरिकका गुनासा तथा सुझाव सुन्न ‘हामी सुन्छौँ’ अभियान साउन २५ गतेदेखि सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
- पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय घण्टीघरमा सञ्चालन हुने उक्त अभियानमा दुई जना केन्द्रीय सदस्य र प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य गरिएको छ ।
- सहमहामन्त्री हरि ढकालका अनुसार साउन १३ गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले यो अभियान सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो ।
२० साउन, काठमाडौं । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले नागरिकका गुनासा, समस्या तथा सुझाव प्रत्यक्षरूपमा सुन्न ‘हामी सुन्छौँ’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
पार्टीको केन्द्रीय समितिको यही साउन १३ गतेको निर्णयअनुसार यही साउन २५ गतेदेखि केन्द्रीय कार्यालय ‘घण्टीघर’मा अभियान सुरु हुने सहमहामन्त्री हरि ढकालले जानकारी दिए।
अभियानअन्तर्गत नागरिकका गुनासा, समस्या र सुझाव सुन्न तथा सहजीकरण गर्न प्रत्येक दिन दुई जना केन्द्रीय सदस्य र प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य गरिएको छ ।
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