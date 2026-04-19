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सर्लाहीमा कालोबजारी गरेर मल बेच्ने तीन जना पक्राउ

अनुदानको रासायनिक मल कालोबजारी गरेको आरोपमा सर्लाही प्रहरीले तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ ।

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अमलेश शर्मा अमलेश शर्मा
२०८३ साउन २० गते २०:३१

२० साउन, सर्लाही । अनुदानको रासायनिक मल कालोबजारी गरेको आरोपमा सर्लाही प्रहरीले तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका अनुसार मलङ्गवा नगरपालिका–१० स्थित कृष्ण जनरल स्टोरबाट डीएपी मल बिक्री गरिरहेको अवस्थामा मलङ्गवा–७ का अभिनय राय र अभिनन्दन राय पक्राउ परेका छन् ।

उनीहरूले दिएको बयानका आधारमा प्रहरीले शिवसागर चोकस्थित पसलका सञ्चालक मलङ्गवा–३ का राहुल गुप्तालाई पनि पक्राउ गरेको छ ।

रायद्वयले डीएपी मल प्रतिबोरा ३ हजार ५०० रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ ।

उनीहरूको पसलमा खानतलासी गर्दा ५० किलो तौलका चार बोरा डीएपी र एक बोरा युरिया मल बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

उनीहरूले उक्त मल मलङ्गवा–४ शिवसागर चोकस्थित राहुल गुप्ताको पसलबाट प्रतिबोरा ३ हजार २०० मा खरिद गरेको बयान दिएका थिए ।  त्यसपछि गुप्ता पनि पक्राउ गरेका हुन् ।

गुप्ताको पसलमा खानतलासी गर्दा सात बोरा युरिया मल बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रहरीले तीनै जनाविरुद्ध कालोबजारीसम्बन्धी कसुरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीबाट सात दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ ।

कालोबजारी मलकाे कालाेबजारी सर्लाही
लेखक
अमलेश शर्मा

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