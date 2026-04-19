सर्लाहीमा कालोबजारी गरेर मल बेच्ने तीन जना पक्राउ

२० साउन, सर्लाही । अनुदानको रासायनिक मल कालोबजारी गरेको आरोपमा सर्लाही प्रहरीले तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका अनुसार मलङ्गवा नगरपालिका–१० स्थित कृष्ण जनरल स्टोरबाट डीएपी मल बिक्री गरिरहेको अवस्थामा मलङ्गवा–७ का अभिनय राय र अभिनन्दन राय पक्राउ परेका छन् ।
उनीहरूले दिएको बयानका आधारमा प्रहरीले शिवसागर चोकस्थित पसलका सञ्चालक मलङ्गवा–३ का राहुल गुप्तालाई पनि पक्राउ गरेको छ ।
रायद्वयले डीएपी मल प्रतिबोरा ३ हजार ५०० रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ ।
उनीहरूको पसलमा खानतलासी गर्दा ५० किलो तौलका चार बोरा डीएपी र एक बोरा युरिया मल बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
उनीहरूले उक्त मल मलङ्गवा–४ शिवसागर चोकस्थित राहुल गुप्ताको पसलबाट प्रतिबोरा ३ हजार २०० मा खरिद गरेको बयान दिएका थिए । त्यसपछि गुप्ता पनि पक्राउ गरेका हुन् ।
गुप्ताको पसलमा खानतलासी गर्दा सात बोरा युरिया मल बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीले तीनै जनाविरुद्ध कालोबजारीसम्बन्धी कसुरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीबाट सात दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4