गृहमन्त्री सुधन गुरुङले मागे माफी

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- गृहमन्त्री सुधन गुरुङले राष्ट्रिय सभा बैठकमा आफ्नो भाषा ठाडो हुन पुगेको भन्दै सांसदहरूसँग औपचारिक रूपमा माफी मागेका छन् ।
- विपद् व्यवस्थापनका विषयमा छलफल भइरहेका बेला निर्मला पन्तको मुद्दा जोडिएपछि गृहमन्त्री गुरुङले सांसदहरूसँग रुखो शैलीमा सवालजवाफ गरेका थिए ।
- आफ्नो अभिव्यक्तिप्रति आलोचना भएपछि गृहमन्त्रीले रोष्ट्रमबाटै भने, 'यसका लागि म क्षमाप्रार्थी पनि छु, हजुरहरूलाई माफी पनि माग्न चाहन्छु ।'
२१ साउन, काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आफ्नो भाषा ठाडो हुन पुगेको भन्दै माफी मागेका छन् ।
राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्ने क्रममा उनले आजै केहीबेर अघि सांसदहरूसँग सवालजवाफ गरेका थिए ।
सो क्रममा उनले आफूलाई निर्मला पन्त हत्याकाण्डको विषयमा प्रश्न नगर्न भन्दै रोष्ट्रमबाटै चेतावनी दिएका थिए ।
उक्त विषयमा आलोचना बढेपछि उनले आजै राष्ट्रिय सभाबाट माफी मागेका हुन् ।
‘हजुरहरूबाट हामीले धेरै सिक्न बाँकी छ । सिक्दै जानेछौं । मेरो तर्फबाट अलिकति ठाडो तरिकाबाट भयो जस्तो लाग्यो,’ सांसदहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘यसका लागि म क्षमाप्राथी पनि छु । हजुरहरूलाई माफी पनि माग्न चाहन्छु ।’
विपद् व्यवस्थापनको विषयमा छलफल चलिरहँदा निर्मला पन्तको विषयमा कुरा उठेपछि आफ्नो शैली रुखो बन्न पुगेको उनको भनाइ थियो ।
‘विपद् व्यवस्थापन विषयमा हामी छलफल गर्दै थियौं । तर विषयकेन्द्रित नभएर विपद् व्यवस्थापनमा निर्मला पन्त हत्याकाण्ड जोडियो । किन यसरी घुमाइन्छ ?,’ उनले भने, ‘मलाई यो अचम्म लाइराछ । निर्मला पन्त हत्याकाण्ड र मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनको सम्बन्ध के ? यसमा विषयकेन्द्रित हुनुपर्ला माननीय ज्यू ।’
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