 हेनिकेन कम्पनी : जसले जुत्तामा रक्सी हालेर बेच्छ

यदि तपाईं पनि मदिराप्रेमी हुनुहुन्छ भने चर्चित बियर कम्पनी हेनिकेनको नाम त अवश्य सुन्नुभएको होला । हेनिकेनले विभिन्न प्रकारका बियर बजारमा ल्याउने गर्दछ ।

पछिल्लो समयमा यो कम्पनीले जुत्तामा हालेर बियर बेचिरहेको छ ।

जुत्तामा राखेको बियर पिउन कसलाई पो मन लाग्ला र ? भन्ने ठान्नुहोला । तर हेनिकेनको त्यही जुत्ताको बियर पिउन मानिसहरू तछाडमछाड गरिरहेका छन् । हेनिकेनको उक्त बियरलाई हेनिकिक्स भन्ने गरिएको छ ।

हुनत फेसनको दुनियामा नयाँ कुरा पत्ता लगाउनु अर्थात् इनोभेसन कुनै अनौठो होइन । तर कुनै कम्पनीले जुत्तामा मदिरा राखेर बेचिरहेको फेसन चाहीँ सायद दुनियाँमै पहिलोपटक हो ।

हेनिकेन कम्पनीमा कार्यरत चर्चित डिजाइनर डोमिनिक सियाम्ब्रोन उर्फ शू सर्जनको सहयोगमा उक्त मदिरा भरिएको जुत्ता लञ्च गरिएको हो ।

कम्पनीले एक ट्वीट मार्फत जुत्ताको एक स्मार्ट जोडीको पहिलो लुक्स शेयर गरेको छ ।

Beer for your sole

Designed in collaboration with noted shoe designer, Dominic Ciambrone, to celebrate the smoothness of Heineken®️ Silver. Heinekicks aren’t your everyday shoe, but it’s not every day you get to walk on beer. pic.twitter.com/LefwD5X7if

— Heineken (@Heineken) August 2, 2022