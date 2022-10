नोबेल पुरस्कार विजेतालाई किन फ्याँकियो पोखरीमा ? (भिडियो सहित)

काठमाडौं । यो वर्ष सन् २०२२ को चिकित्सा शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार स्विडेनका वैज्ञानिक स्वान्ते पाबोले प्राप्त गरे । उनले लोप भैसकेको होमिनिन तथा मानव विकासको जिनोमसँग सम्बन्धि विभिन्न विषयमा गहन अनुसन्धान गरेका थिए ।

यस्तो सम्मानित कार्यका लागि विश्वकै सबैभन्दा ठूलो पुरस्कार पाउने ती वैज्ञानिकलाई उनको मुलुकमा कसरी स्वागत र सम्मान भयो होला ? अनुमान गर्न सकिन्छ कि उनको स्वागत र सम्मानमा स्विडेनको सरकार र त्यहाँका आम जनताले कुनै कसर बाँकी राखेनन् ।

तर अनौठो त के भयो भने नोबेल पुरस्कार विजेता पाबोलाई कुनै भव्य कार्यक्रम गरेर होइन एउटा पोखरीमा फ्याँकेर स्वागत गरिएको छ । अक्टोबर ८ का दिन द नोबेल प्राइजको आधिकारिक ट्वीटर अकाउन्टमा एउटा भिडियो शेयर गरिएको छ ।

Our new medicine laureate Svante Pääbo made a splash when his colleagues at @MPI_EVA_Leipzig threw him into a pond. Normally throwing a colleague into the pond happens when somebody receives a PhD, and they wanted to do it for Pääbo’s #NobelPrize as well.

Video: Benjamin Vernot pic.twitter.com/SaHAxfwRID

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2022